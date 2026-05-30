Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Muere un motorista tras chocar contra un coche entre Arbo y Crecente

Ep
30/05/2026 12:49
Intervención de la Guardia Civil en un accidente de tráfico
Imagen de archivo de una intervención de la Guardia Civil en un accidente de tráfico
GUARDIA CIVIL
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un motorista ha fallecido esta mañana en una colisión contra un coche en el que viajaban dos personas, que en principio no están heridas. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 20 de la PO-400, que discurre entre Arbo y Crecente (Pontevedra).

Según la información facilitada por el 112 Galicia, que recibió el primer aviso a las 11.10 horas, un particular informó del choque entre un coche y una moto. El alertador ya indicó que el motorista podía estar fallecido, lo que terminó confirmando el 061.

Coche de la Guardia Civil

Fallece un motorista tras chocar contra un portal en Coirós

Más información

Además del personal sanitario desplazado hasta el punto, también han acudido agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal del servicio de mantenimiento de la carretera.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El PP de A Coruña prepara su romería de O Pino con unos 4.000 asistentes previstos y Feijóo como invitado 'estrella'
Europa Press
Vista del barrio de Adormideras

El Paseo Serpent, que rodea Adormideras, tendrá nueva iluminación
Redacción
Emilio Vázquez Blanco PSOE

Suspenden al asesor del Partido Socialista portugués detenido junto al exsecretario de Organización del PSOE de A Coruña Emilio Vázquez
EFE
Los gaiteiros amenizaron la mañana en Elviña

Música, comida, regalos y mucha unión para festejar el ‘cumpleaños’ del mercado de Elviña
Lara Fernández