Muere un motorista tras chocar contra un coche entre Arbo y Crecente

Imagen de archivo de una intervención de la Guardia Civil en un accidente de tráfico GUARDIA CIVIL

Un motorista ha fallecido esta mañana en una colisión contra un coche en el que viajaban dos personas, que en principio no están heridas. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 20 de la PO-400, que discurre entre Arbo y Crecente (Pontevedra).

Según la información facilitada por el 112 Galicia, que recibió el primer aviso a las 11.10 horas, un particular informó del choque entre un coche y una moto. El alertador ya indicó que el motorista podía estar fallecido, lo que terminó confirmando el 061.

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Además del personal sanitario desplazado hasta el punto, también han acudido agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal del servicio de mantenimiento de la carretera.