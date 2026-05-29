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Galicia

Rueda anuncia una nueva línea de ayudas para apoyar al sector automotriz en la transición al vehículo eléctrico 

Redacción
29/05/2026 17:43
Alfonso Rueda (izquierda), durante la clausura de la asamblea de Ceaga, este viernes
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EFE
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este viernes una nueva línea de ayudas destinada a la automoción y dotada con 45 millones de euros. Esta convocatoria, que se hará efectiva previsiblemente en verano, irá dirigida a apoyar al sector en la transición cara el vehículo eléctrico y la descarbonización.

Así lo adelantó durante su participación en el acto de clausura de la asamblea del Clúster de la Automoción y de la Movilidad de Galicia (Ceaga), en el que estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana

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El titular del Ejecutivo gallego inscribió esta nueva convocatoria en el apoyo decidido de la Administración autonómica a un sector clave que es “una parte muy importante de nuestra economía” y que, además, está viviendo un gran momento “en un mundo competitivo”. Según señaló, actualmente la automoción representa el 15,5% del PIB gallego, genera casi 24.000 empleos y representa el 30% de las exportaciones autonómicas.

En su intervención, recordó otros apoyos que vino habilitando la Xunta como el Plan extraordinario de apoyo a la descarbonización y transición al vehículo eléctrico, que se habilitó el año pasado con 50 M€. Además, el Gobierno gallego firmó también con Ceaga la puesta en marcha del Plan de acompañamiento y diversificación para a las empresas que se encuentran en dificultades por el tránsito al vehículo eléctrico. Tal y como subrayó el presidente, todos estos apoyos se engloban en el marco del Plan director de la automoción que cuenta con un presupuesto global de 230 millones de euros.

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