Rueda anuncia una nueva línea de ayudas para apoyar al sector automotriz en la transición al vehículo eléctrico
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este viernes una nueva línea de ayudas destinada a la automoción y dotada con 45 millones de euros. Esta convocatoria, que se hará efectiva previsiblemente en verano, irá dirigida a apoyar al sector en la transición cara el vehículo eléctrico y la descarbonización.
Así lo adelantó durante su participación en el acto de clausura de la asamblea del Clúster de la Automoción y de la Movilidad de Galicia (Ceaga), en el que estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.
El titular del Ejecutivo gallego inscribió esta nueva convocatoria en el apoyo decidido de la Administración autonómica a un sector clave que es “una parte muy importante de nuestra economía” y que, además, está viviendo un gran momento “en un mundo competitivo”. Según señaló, actualmente la automoción representa el 15,5% del PIB gallego, genera casi 24.000 empleos y representa el 30% de las exportaciones autonómicas.
En su intervención, recordó otros apoyos que vino habilitando la Xunta como el Plan extraordinario de apoyo a la descarbonización y transición al vehículo eléctrico, que se habilitó el año pasado con 50 M€. Además, el Gobierno gallego firmó también con Ceaga la puesta en marcha del Plan de acompañamiento y diversificación para a las empresas que se encuentran en dificultades por el tránsito al vehículo eléctrico. Tal y como subrayó el presidente, todos estos apoyos se engloban en el marco del Plan director de la automoción que cuenta con un presupuesto global de 230 millones de euros.