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Galicia

Publicada la lista de admitidos en las escuelas infantiles de la Xunta para el curso 2026-2027

Las familias con hijos con plaza deberán formalizar la matrícula del 1 al 12 de junio

Europa Press
29/05/2026 18:45
Las escuelas infantiles iniciarán el próximo curso escolar el 04 de septiembre 
Archivo El Ideal  Gallego
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El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge este viernes la resolución del proceso de admisión en las escuelas infantiles que dependen de la Xunta de Galicia: las de la Axencia Galega de Servizos Sociais (Agass) y las del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Los listados de admitidos se pueden consultar en la página web de la Consellería de Política Social e Igualdade

Así lo informó el departamento autonómico en un comunicado, en el que explica que las familias cuyos hijos habían obtenido plaza tienen diez días hábiles para formalizar la matrícula (del 1 al 12 de junio). Hay que tener en cuenta que hay familias admitidas que también obtuvieron plaza en otras escuelas infantiles de Galicia, por ejemplo, las municipales.

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Asimismo, en los listados hay casos de duplicidad, con familias admitidas en más de un centro de la Administración autonómica, ya que se puede solicitar plaza en más de uno. Por ello, una vez concluido este período de matriculación, la Xunta irá adjudicando las plazas que queden libres a las familias que la habían solicitado y no la habían obtenido en esta primera fase.

El curso escolar 2026-2027 comenzará el próximo día 4 de septiembre. La atención educativa 0-3 será de nuevo gratuita, para todo el alumnado y en todos los centros, con independencia de su titularidad (pública, de iniciativa social o privada). 

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