Os tecores de Ortegal, Eixil e Mañón acollen a XVI Copa Federación de Cans de Rastro sobre Xabaril Salvaxe
Este sábado, 30 de maio, celebraranse nos tecores de Ortegal, Eixil e Mañón a XVI Copa Federación de Cans de Rastro sobre Xabaril Salvaxe “Xunta de Galicia” – Proba de Ceiba Terras do Ortegal, unha das probas máis destacadas do calendario cinexético español.
A competición reunirá numerosos lotes de cans de rastro especializados no seguimento de xabaril salvaxe, que demostrarán as súas habilidades de rastrexo e traballo en monte nunha contorna natural esixente.
Nesta edición espérase unha importante participación non só de Galicia, senón tamén de comunidades autónomas veciñas como Cantabria, Asturias e País Vasco, e non se descarta a presenza dalgún participante procedente de Cataluña, o que reforza o carácter interautonómico desta cita.
En total, a organización contará cun dispositivo formado por 72 guías de cans e 24 xuíces, encargados de velar polo correcto desenvolvemento da proba e pola valoración técnica das distintas actuacións ao longo da xornada.
O evento, organizado no marco da Federación Galega de Caza, busca poñer en valor o traballo dos equipos de caza e dos seus cans, promovendo unha práctica responsable, regulada e respectuosa co medio natural.
Os tecores participantes converteranse durante a xornada nun punto de encontro para afeccionados, criadores e especialistas, nunha proba que destaca tanto pola súa esixencia técnica como pola súa relevancia dentro do mundo da caza de rastro.
Dende a organización anímase ao público interesado a achegarse e coñecer de preto esta disciplina, moi vencellada á tradición cinexética e ao medio rural da comarca do Ortegal.