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Galicia

La Xunta replica a Vivienda y dice que es "falso" que existan 4.400 viviendas de uso turístico "ilegales" en Galicia

Asegura que el problema de la vivienda "está vinculado de forma errónea y confusa con la actividad turística"

Europa Press
29/05/2026 20:49
La vivienda turística prolifera en Galicia
Archivo El Ideal Gallego 
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La Xunta de Galicia respondió a la carta remitida por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al asegurar que es "falso" que existan 4.400 viviendas de uso turístico "ilegales" en la Comunidad.

Así lo trasladaron de forma conjunta la Consellería de Vivienda e Infraestruturas y Turismo de Galicia después de que este viernes la ministra remitiese una misiva a la Xunta en la que emplaza al Ejecutivo gallego a llevar a cabo la "inspección, sanción y clausura" de las más de 4.450 viviendas turísticas que detectó en el último año el registro único estatal, que el Tribunal Supremo ha tumbado este mes.

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Al respecto, la Xunta sostiene que en Galicia "no hay 4.400 viviendas de uso turístico ilegales" como, según dice, "acusa falsamente la ministra". "Se trata simplemente de viviendas que no poseían un número de registro que les impuso el Gobierno de forma ilegal, tal y como acaba de certificar el Tribunal Supremo", apunta.

Dicho esto, el Gobierno gallego señala que trabaja para detectar las "verdaderas irregularidades" a través de la inspección turística y que realiza cada año 4.000 actuaciones, entre ellas las que se hacen en las viviendas de uso turístico.

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La Xunta subraya que Galicia lleva cerca de una década regulando las viviendas de uso turístico y critica que, sin embargo, "en los ocho años que lleva el actual Gobierno central, éste tuvo una "actuación muy pobre o directamente inexistente" a la hora de atajar el problema de la vivienda que, según la Xunta, "está vinculado de forma errónea y confusa con la actividad turística".

"El camino pasa por incrementar la oferta de vivienda y por la colaboración institucional, justo lo contrario de la política de confrontación vacía del Gobierno central para intentar desviar la atención de las medidas ilegales que les acaba de tumbar el Tribunal Supremo", zanja.

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