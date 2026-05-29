La Xunta pide participar en el proyecto piloto de cribado de cáncer de próstata, que ya permitió detectar 84 casos

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, en una rueda de prensa en Santiago EFE

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó que el proyecto piloto de cribado de cáncer de próstata ha permitido detectar 84 casos en Galicia e hizo un llamamiento a la participación de la población en esta iniciativa.

El titular del departamento sanitario, junto con el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, intervino en la inauguración del XXXV Congreso de la Sociedad Gallega de Urología.

Gómez Caamaño, tal y como informó la Xunta en un comunicado, puso en valor que Galicia fue la primera comunidad del Estado en poner en marcha, hace dos años, en el área sanitaria de Ferrol, esta iniciativa piloto dirigida a los hombres de entre 50 y 69 años, que está integrada en el proyecto europeo PRAISE-U.

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El máximo responsable del Sergas incidió en que la especialidad de urología es la quinta con mayor volumen de actividad en Galicia, puesto que, solo el pasado año, se superaron las 20.700 intervenciones quirúrgicas.

Este volumen asistencial va acompañado de un proceso de transformación de la especialidad, que avanza hacia un modelo más preciso, personalizado y menos invasivo, en el que la innovación tecnológica y la mejora de los resultados clínicos son elementos clave.

A este respecto, el Sergas fue pionero en la implantación de la cirugía robótica en red, que permitió realizar ya cerca de 4.000 intervenciones urológicas con tecnología de vanguardia.

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Nuevas herramientas y vías rápidas

El departamento sanitario gallego también está avanzando en la incorporación de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas, como la aplicación de la inteligencia artificial al diagnóstico urológico, con el objeto de mejorar la precisión en la detección de lesiones malignas.

Otro avance destacado por el conselleiro es la producción en Galicia de un nuevo radiofármaco que facilita el diagnóstico de precisión del cáncer de próstata avanzado.

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Todo ello se completa -prosiguió el titular de Sanidade- con una red de vías rápidas oncológicas ya consolidadas, con circuitos específicos para próstata y vejiga, que ayudan a reducir de manera significativa los tiempos de espera, garantizando una respuesta ágil. En este sentido, cerca de 4.500 pacientes fueron atendidos el pasado año en la vía rápida oncológica de próstata, con solo 5,6 días de espera media.

Gómez Caamaño finalizó su intervención haciendo un llamamiento a la concienciación de la población para que participe en los cribados y expresando su agradecimiento a la Sociedad Gallega de Urología y a su presidenta, Elena López, por su trabajo.