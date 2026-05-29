La Xunta lanzará ayudas para facilitar la transición del sector automovilístico

Rueda, este viernes, en la asamblea del Clúster de Automoción, con Moreira a la derecha Salvador Sas (Efe)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este viernes que su Gobierno lanzará este mes de junio una nueva línea de ayudas, dotada de 45 millones de euros, para apoyar al sector automovilístico en la transición hacia el vehículo eléctrico.

Así lo señaló el líder autonómico en su intervención en la asamblea anual del Clúster de Empresas de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), celebrada en Vigo, donde dijo que esta inversión se enmarca dentro del Plan director de la automoción, anunciado hace dos años, que cuenta con un presupuesto global de 230 millones de euros.

De esta manera, estos nuevos 45 millones se suman a los 50 millones extraordinarios que se habilitaron el año pasado, ha subrayado, también en el marco de dicho Plan.

Esta partida se suma a los 50 millones habilitados en 2025 dentro del Plan director de la Automoción

Rueda puso en valor la importancia de la automoción para al economía gallega, al representar más de un 15% del PIB y generar casi 24.000 empleos.

Durante su discurso, se refirió de nuevo a las “nuevas oportunidades” que se presentan en el sector automovilístico gallego con la posible implantación en la comunidad de una factoría de la marca china MG, esperando que pronto se confirme el desembarco de la multinacional en Galicia y sea una realidad.

En el acto también habló la presidenta de Ceaga, Patricia Moreira, quien agradeció la presencia de Rueda y de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el apoyo de la Xunta al sector.

Moreira reivindicó que uno de cada cuatro vehículos que se construyeron en España en 2025 se hizo en Galicia, destacando el papel de Stellantis Vigo en estas cifras.

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Pero los retos a los que se enfrenta el sector hacen necesario “actuar con visión, rapidez y determinación”, dijo, para seguir reforzando el ecosistema industrial gallego.

Rueda ve “una buena noticia para Galicia” la sentencia del Supremo sobre eólicos y lamenta el “tiempo perdido”

Antes, el primero en tomar lapalabra fue el director de Stellantis Vigo, José Luis Alonso, quien aseguró que el plan industrial de la factoría olívica “permanece inalterable” y subrayó que la planta avanza en la preparación de nuevos lanzamientos para dar respuesta a los objetivos de coste y de plazo marcados por la multinacional, siempre con la “máxima calidad”.

Desbloqueo de los eólicos

Rueda también celebró, durante su discurso, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que “desbloquea” unos 80 parques eólicos en la comunidad, asegurando que es “una buena noticia para Galicia”, aunque lamentó el “tiempo perdido”.

Rueda reaccionó al fallo considerando “injusta” la situación de dichos parques hasta la fecha y poniendo en valor este “desbloqueo”.

“Vamos a poder desarrollar nuestros recursos, nuestra potencia, para que la energía que se produce aquí abastezca en primer lugar a las industrias que están aquí, de forma más segura y más barata”, reivindicó.

El presidente gallego subrayó que es la quinta vez que el Supremo se pronuncia de forma similar, esperando que “sea la definitiva” y criticando el “tiempo perdido” por decisiones previas que “nadie entiende” o que “se entienden de sobra”, dijo.

Todo ello después de que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimase los recursos de Xunta, Greenalia y Asociación Eólica de Galicia para revocar una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2023 que anuló el proyecto del parque eólico Bustelo, entre Carballo y Coristanco, al considerar que existía una fragmentación ilegal del proyecto, cuestión que ahora se descarta.

"Idénticos motivos"

Para ello el TS se vale de los fundamentos aplicados en marzo de 2025 en el caso similar del eólico Campelo, entre Santa Comba y Coristanco, al “ser idénticos los motivos esgrimidos en ambos recursos de casación e iguales las cuestiones consideradas de interés casacional objetivo”.

El Alto Tribunal se vale de ese fallo en el que se señalaba que “el hecho de que dos o más instalaciones de parques eólicos compartan instalaciones de conexión no comporta, ineludiblemente”, que haya un único proyecto a efectos de su evaluación medioambiental.

Por ello, con Bustelo falla que “procede reafirmar los criterios jurisprudenciales fijados en la anterior sentencia”.

Así, el TS considera que la sentencia del TSXG no se ajusta a derecho y confirma la legalidad del acuerdo administrativo que autorizó el parque eólico de Bustelo.

El sector eólico mostró su satisfacción y aseguró que se abría la puerta al desbloqueo de proyectos suspendidos cautelarmente por el TSXG. Sin embargo, decenas de eólicos continúan paralizados actualmente de forma provisional por motivos medioambientales.