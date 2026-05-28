La huelga por el Estatuto Marco dejó en Galicia más de 245.000 actos médicos suspendidos

Un procedimiento realizado en un hospital del Sergas Archivo El Ideal Gallego

El gerente del Sergas, José Ramón Parada, informó este jueves de que la huelga convocada a nivel nacional por el Estatuto Marco médico dejó en Galicia más de 245.000 actos asistenciales suspendidos.

Así lo señaló esta mañana en la Comisión 5ª de Sanidade del Parlamento, donde lamentó que esta situación repercuta en las listas de espera para pruebas, operaciones o consultas externas.

Parada considera que la gestión del Gobierno central demuestra una "escasa sensibilidad hacia el colectivo médico y, por extensión, hacia las personas que están detrás de cada cita suspendida".

La cuestión la presentó el diputado socialista Julio Torrado, que acusó a la Xunta de negarse a explicar el sistema "falaz" de cómputo de las listas de espera sanitarias. Concretamente, reclamó explicaciones sobre si una espera real de nueve meses para Ginecología solo computa oficialmente el día de espera que transcurre desde la llamada a la paciente para informarle que la atenderían al día siguiente.

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En su iniciativa, acusó al gobierno gallego de emplear "sistemas de cómputo alterados de las listas de espera", con lo que las cifras que ofrecen son "un autoengaño permanente", criticando que hagan públicas únicamente las listas que computan el tiempo desde que es marcada una fecha en agenda "con el objetivo de adulterar las cifras públicas".

"Los datos formales no se corresponden con las experiencias propias y provocan una discrepancia profunda entre la versión oficial y la realidad existente y conocida, con lo que además de alterar las cifras reales, los usuarios en espera no tienen cita concreta durante meses, en los que permanecen a la espera de la llamada del propio Sergas para marcarla", aseveró.

"Transparencia" en los datos del Sergas

Así las cosas, José Ramón Parada destacó el avance continuo en la actividad asistencial del Sergas e incidió en que en 2025 Galicia alcanzó por segundo año consecutivo un máximo histórico de actividad quirúrgica con 207.409 intervenciones. Esto es, 2.580 operaciones más que el año anterior. También se incrementó en un 2,8% con respecto a 2024 el número de pruebas diagnósticas, realizándose más de 3,7 millones.

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El gerente del Sergas puso el foco en la prioridad que la Xunta le da a la detección temprana del cáncer, motivo por el que, dijo, los tiempos de respuesta en las vías rápidas oncológicas se mantienen en 5,6 días de espera media.

Parada subrayó también que Galicia se sitúa por debajo del promedio estatal en pacientes con esperas prolongadas, ya que solo el 5,7% de los pacientes quirúrgicos supera los seis meses de espera, frente al 22,9% del promedio del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, reivindicó la transparencia en los datos de gestión de la espera en cirugías, pruebas y consultas externas, destacando que Galicia publica los datos que marca la normativa semanas antes de que lo haga el Ministerio de Sanidad.