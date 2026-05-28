La ejecución de políticas activas de empleo alcanzó el 91% en 2025

Dos personas caminan por delante de una oficina de empleo ubicada en Ourense Brais Lorenzo (Efe)

La ejecución de políticas activas de empleo de la Xunta alcanzó el 91% en 2025, hasta 59 millones de euros, de modo que incentivó 5.000 contratos, según los datos del secretario xeral de Emprego, Pablo Fernández.

En una comparecencia a petición propia en comisión parlamentaria, el secretario xeral destacó que “la gran mayoría” de estas contrataciones tienen el “compromiso de permanencia de tres años”.

En su intervención, reivindicó una vez más “flexibilidad” al Gobierno en la gestión de los fondos y en las convocatorias, y que las comunidades tengan capacidad para “adaptar las políticas al territorio”.

“El mercado laboral cambia a una velocidad enorme, no tiene sentido pretender responder con mecanismos rígidos”, aseveró.

Por su parte, destacó que Galicia “está demostrando que es posible tener políticas activas útiles y eficientes” y explicó las órdenes de ayudas (seis destinadas al tejido productivo y cuatro a programas de cooperación territorial y social).

En concreto, resaltó el programa ‘Galicia Emprega’, dotado con 20 millones euros y una ejecución que situó “próxima al 98%”, lo que permitió “2.600 contrataciones incentivadas”, según sus números.

En el turno de réplica y en el cierre, anunció que Galicia resultó adjudicataria, de forma provisional, en una línea de fondos europeos que gestiona el Ministerio de Ciencia con el proyecto ‘Empleo 360’, lo cual supondrá casi 5,5 millones de euros destinados a innovación tecnológica aplicada a políticas activas de empleo.

“Sinceramente, creo que estamos ante un hito muy importante. Hay un cambio de paradigma”, resaltó el secretario xeral.

Por parte de la oposición, la socialista Carmen Rodríguez Dacosta valoró los niveles de ejecución, pero advirtió de “problemas” como el de acceso al empleo por parte de las mujeres y denunció la reducción de ayudas para la contratación en este colectivo de 7 a 2,5 millones.

Desde el BNG, el diputado Ramón Fernández Afonzo incidió en que “la temporalidad y la parcialidad en Galicia tienen nombre de mujer”. Mientras, la popular Noelia Pérez negó que el PP “confronta con el estado”, como criticaron los otros grupos.

Frente a esto, subrayó que el PP “exige lo que es de todos”. A mayores, el secretario xeral afeó al Bloque “insinuar” que la Xunta “regala 200 millones a las empresas”, y agradeció la precisión –en un segundo turno– de que se trata de un “gasto”.