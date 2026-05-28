El PP resalta su compromiso para reforzar el dispositivo de prevención de incendios

Prado, en un momento de su visita de este jueves a As Nogais Cedida

La secretaria general del Partido de los Populares de Galicia (PPdeG), Paula Prado, reivindicó el “compromiso” del Gobierno autonómico, liderado por Alfonso Rueda, con “el refuerzo” del dispositivo de prevención y defensa contra los incendios forestales en la comunidad gallega, que es, ha esgrimido, “referencia a nivel nacional e internacional”.

En concreto, Prado resaltó las “importantes mejoras” que incorpora la actualización del Pladiga 2026 en materia de prevención, vigilancia y tecnología, extinción y en medios materiales y humanos para combatir los fuegos. De esta manera lo manifestó la número dos de los populares gallegos durante una visita en municipio lucense de As Nogais a las labores de prevención que realiza la Unidad Batracio–del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestales de Galicia– en esta localidad.

En concreto, la Unidad Batracio realiza desbroces en pistas forestales, creando y mejorando cortafuegos y accesos a zonas de montaña.

Los populares informaron de que en este municipio han actuado, en los últimos meses, en alrededor de 20 hectáreas.

En el encuentro, en el que también participó el alcalde de la localidad, Jesús Manuel Núñez, junto a otros dirigentes populares, Paula Prado remarcó que la prevención “no es exclusiva de la Xunta”.

En este sentido, la secretaria general del PPdeG llamó la atención sobre los ayuntamientos que aún no se adhirieron al convenio con el Servizo Agrario Galego (Seaga) de gestión de la biomasa en las franjas secundarias, con el que la Xunta de Galicia “ofrece facilidades para que municipios y propietarios cumplan con sus deberes”.

Lamenta que “más de la mitad de los ayuntamientos que no se adhirieron” al convenio con Seaga “sean del PSOE”

“Lo idóneo habría sido que se adhiriesen antes del 21 de marzo y enviar la planificación de trabajos y actuaciones antes del 31 de ese mes, pero la realidad es que solo el 30% lo hicieron entonces. Y más de la mitad de los ayuntamientos que no se adhirieron son del partido que siempre pretende dar lecciones: el PSOE”, espetó la popular.

Prado también hizo hincapié en el esfuerzo del Ejecutivo autonómico en materia de prevención, con más de 75 millones de presupuesto en este 2026 con el que se prevé actuar en casi 34.000 hectáreas de superficie y, dentro de los cuales, “se dobla la inversión del convenio de gestión de la biomasa en las franjas secundarias: 25 millones de euros anuales y más apoyos para ayuntamientos y propietarios”, señaló Prado.

Medios previstos

Ya en el contexto del aumento de medios previstos por el Gobierno gallego para la campaña de incendios, los populares también destacaron la incorporación de 42 nuevas brigadas, que implican 168 efectivos más, el refuerzo de la unidad especialista en grandes incendios forestales (Udex), el aumento de medios aéreos y 16 nuevos bulldózer para prevención.

Además, Paula Prado quiso poner en valor el equipo de Jesús Manuel Núñez en As Nogais, donde gobierna de forma continuada desde el año 2011. El alcalde, por su parte, celebró las tareas de prevención que lleva a cabo el Gobierno gallego en su municipio “con todos sus medios” y quiso resaltar también el “importante trabajo” que efectúa la Unidad Batracio en el Distrito VII.

“La prevención es tarea de todos”, añadió Núñez, antes de agradecer el apoyo del Ejecutivo autonómico en las diferentes acciones que “tienen que realizar en los ayuntamientos los particulares y las comunidades de montes”.