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Galicia

El programa Benestar en Balnearios beneficiará a más de 1.270 mayores y pensionistas

Efe
27/05/2026 14:22
El programa ofrece más de 1.270 plazas
EC
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El programa Benestar en Balnearios ofrecerá en su duodécima edición más de 1.270 plazas para personas mayores de 60 años o pensionistas de más de 55, que podrán beneficiarse de estancias con pensión completa en 15 establecimientos de Galicia entre julio y diciembre.

La nueva convocatoria del programa ha sido presentada este miércoles en el Hotel Balneario Compostela de Brión por la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, que ha destacado que este año aumentan los turnos para incluir los meses de verano.

El plazo para participar está abierto desde hoy hasta el 26 de junio y la Xunta espera agotar las plazas, como ocurrió en los años anteriores.

La inversión del Gobierno gallego en la edición de este año supera los 331.000 euros.

La conselleira ha subrayado que el programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los mayores a través del fomento de actitudes positivas para el autocuidado de la salud y el impulso de las relaciones sociales, así como dinamizar la economía local aprovechando la riqueza termal de Galicia, uno de los principales destinos de turismo de aguas mineromedicinales de España.

El programa forma parte de la apuesta de la Consellería por el envejecimiento activo y saludable: "No es ser mayor más años, sino ser joven más tiempo", ha dicho García.

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