Os bonos ‘Activa Comercio’ pódense descargar desde este mércores 27 de maio ás nove da mañá
Os bonos ‘Activa Comercio’ da Xunta estarán dispoñibles na web ‘www.bonosactivacomercio.gal’ para a súa descarga desde este mércores ás 09.00 horas, ata que o importe dos descontos efectivamente realizados en compras alcance os 2,5 millóns de euros.
Así o ratifica a orde que publicou onte o Diario Oficial de Galicia. Os bonos, segundo define o Executivo autonómico, están pensados para fomentar o consumo no momento da compra, favorecendo a dinamización inmediata do comercio local.
Terán formato dixital QR e estarán dispoñibles para a súa utilización nunha aplicación móbil. Os descontos poderán ascender a un máximo de 30 euros –15 de máximo por unha soa compra–. En concreto, o importe irase reducindo en función do valor da compra.
Así, ás compras iguais ou superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros corresponderalles un desconto de cinco euros, mentres que nas compras iguais ou superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros o desconto será de dez euros.
A partir desta contía, o desconto alcanzará os 15 euros. Como en anteriores ocasións, cada persona poderá descargar un único bono nesta primeira edición.
Non hai límite de usuarios pero, unha vez esgotado o crédito de 2,5 millóns, os bonos descargados non se poderán utilizar, mesmo aínda que non se consumiran na súa totalidade. Ademais, co fin de incrementar as vendas, establécese a incompatibilidade dos bonos ‘Activa Comercio’ con calquera outra axuda destinada á mesma actuación subvencionable dentro de una mesma compra.
Como elemento de dinamización da campaña deste ano, habilítase un sorteo a través das contas oficiais da Xunta en TikTok e Instagram dirixido aos usuarios dos bonos que realicen compras para dar visibilidade ao comercio local.
O sorteo consistirá na adxudicación de catro bonos adicionais por importe de 250 euros cada un, en formato dixital mediante código QR, que poderán utilizarse nos establecementos adheridos cun prazo de validez dunha semana.