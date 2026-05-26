El Gobierno destina 3,4 millones de euros a Galicia para salud bucodental

Dentista EC

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, la distribución territorial de 60.058.000 euros para ampliar la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS), para dar cobertura en los colectivos priorizados y seguir con la incorporación progresiva de las personas mayores de 65 años. A Galicia serán destinados un total de 3.476.443 euros.

Tal y como recuerdan, la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental forma parte de las líneas estratégicas acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para reforzar la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias.

En el último año, ha permitido alcanzar una cobertura del 30,4% en la población infantojuvenil, lo que supone un incremento de 5,2 puntos respecto al año anterior, y del 25% en el colectivo de mujeres embarazadas. Asimismo, tras iniciar en 2025 la incorporación de los mayores de 65 años, este grupo ya registra una cobertura inicial cercana al 3%, cifra que se busca potenciar con la nueva inversión aprobada.

El acuerdo aprobado contempla que el 10% de los fondos se distribuya atendiendo al peso poblacional de las personas mayores de 65 años en cada comunidad autónoma e INGESA, mientras que el 90% restante se destinará a consolidar la atención en los colectivos ya priorizados.

Asimismo, los criterios de distribución incorporan variables ponderadas según los distintos grupos de población atendidos, incluyendo menores de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33% y pacientes diagnosticados de procesos oncológicos del territorio cervicofacial.

Los fondos deberán ejecutarse hasta el año 2028 y las comunidades autónomas e INGESA deberán remitir información periódica sobre el grado de ejecución y los indicadores de cobertura y actividad asociados al programa. Especialmente a la población infantil y juvenil, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con procesos oncológicos cervicofaciales.

REPARTO ENTRE CCAA

Del importe total autorizado, 331.437,31 euros corresponden al INGESA, completando así la distribución íntegra de la partida presupuestaria de 60.058.000 euros.

De mayor a menor, Cataluña con 11.471.372,47 euros; Andalucía con 11.384.234,18 euros; Comunidad de Madrid con 8.567.525,27 euros; Comunidad Valenciana con 6.688.883,68 euros; Galicia con 3.476.443,34 euros; Castilla y León con 3.024.731,97 euros; Castilla-La Mancha con 2.912.409,65 euros; Murcia con 2.560.361,01 euros y Canarias con 2.494.602,75 euros.

Le siguen Aragón con 1.631.837,00 euros; Asturias con 1.507.982,11 euros; Extremadura con 1.338.461,79 euros; Baleares con 1.323.856,95 euros; Cantabria con 958.686,65 euros; y La Rioja con 385.443,87 euros.