Rueda defiende el plus a médicos por acortar bajas y ve "difícil de entender" la marcha de Comisións Obreiras del diálogo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, antes de la reunión del Consello de la Xunta, este lunes. EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió la vinculación de la gestión de bajas laborales al plus de productividad de los médicos del Sergas, al tiempo que sostiene que "no es una novedad".

A preguntas de los medios tras el Consello de la Xunta de este lunes, el titular del Ejecutivo autonómico resaltó que estos incentivos "ya estaban aplicándose con anterioridad", puesto que "estaba en el contrato de gestión del Sergas para las áreas sanitarias", por lo que "no es algo nuevo". Incide en que también el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) "incentiva" esta cuestión.

Rueda sostiene que ahora está "más de actualidad" por el "decidido impulso" de la Xunta al control de las bajas. Asegura que existen mejoras solo por estar "hablando de este tema", puesto que las "cifras muestran" que los resultados en Atención Primaria en la duración de bajas "mejoraron sensiblemente" respecto al año pasado.

Incide en que lo que se busca "no es poner en duda, ni muchísimo menos", a los profesionales sanitarios, a los que considera un elemento "fundamenteal". Apuesta por "mejorar los tiempos", lo que "va en beneficio de todos".

En una comparecencia en la que dijo "agradecer" que UGT se mantenga en el diálogo social, Alfonso Rueda añadió que "habría que preguntar las verdaderas razones" de CC.OO. para retirarse de esta mesa, lo cual ve "difícil de entender de un modo objetivo".

Al respecto, pregunta si esta decisión de Comisións Obreiras "le hace un favor a sus representados". También reprocha que la CIG "nunca quiere participar en nada". "Yo lo lamento mucho", agregó. Avanza que seguirán trabajando en el marco del diálogo social "con todos aquellos quieran estar" para "resolver un grave problema". "Los que están para hacer política simplemente, con esos es imposible", reprocha.