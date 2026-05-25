El impulso de la PAC en Galicia: ayudas clave para la incorporación de jóvenes y la compra de maquinaria eficiente

Una zona verde de Galicia

La Política Agraria Común (PAC) tiene un papel clave en Galicia. Estos fondos no solo aseguran la viabilidad económica de miles de explotaciones agrarias y ganaderas, sino que también ayudan a fijar población en el medio rural y a impulsar un modelo de desarrollo más sostenible. La comunidad llegó, en 2025, a una cifra récord: 407 millones de euros movilizados. De esa cantidad, 184 millones fueron ayudas directas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga), que llegaron a unos 22.000 agricultores y ganaderos gallegos. El resto, 222 millones, se destinó al desarrollo rural, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Xunta.

Uno de los grandes retos del sector es el envejecimiento de los titulares de explotaciones agrarias en Galicia unido a la falta de relevo generacional. No es una tendencia nueva, pero sí cada vez más evidente. Según el Censo Agrario 2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 70% de los responsables supera los 55 años, y el 48,3% tiene 65 años o más, un porcentaje superior al promedio español. En este contexto, muchas explotaciones están cerrando por falta de reemplazo. Entre 2016 y 2023 se registraron 2.709 nuevas incorporaciones a la actividad agraria, según datos oficiales de la Consejería del Medio Rural de la Xunta. Sin embargo, en el mismo periodo desaparecieron unas 33.500 explotaciones, según la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas (EEA), lo que deja un balance muy negativo: 12 salidas por cada entrada.

Una de las principales puertas de entrada para que los jóvenes se incorporen al campo gallego, y al mismo tiempo, se refuercen la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector agrario, son las ayudas de la PAC. Pero no basta con querer empezar: hay condiciones claras. Para acceder hay que tener entre 18 y 40 años en el año de la solicitud, contar con formación o comprometerse a obtenerla en un plazo máximo de 36 meses y presentar un plan empresarial que demuestre que la explotación es viable, tanto en lo técnico como en lo económico y ambiental. En la práctica, estas ayudas marcan el arranque real de muchos proyectos agrarios. Sin ellas, inversiones como construir una nave, comprar maquinaria o adquirir ganado serían, directamente, muy difíciles de asumir.Más allá de la incorporación de jóvenes al campo, la PAC también contempla ayudas para modernizar las explotaciones y avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos naturales en la producción agrícola. Estas subvenciones están permitiendo la compra de maquinaria agrícola en Galicia más eficiente desde el punto de vista energético, con el objetivo de hacer el sector más sostenible y, a la vez, más rentable en términos ambientales. Pueden acceder a ellas los titulares de explotaciones, también aquellas personas que tengan una ayuda concedida de incorporación de jóvenes al campo y cuenten con un plan empresarial que incluya actuaciones ambientales, lo que les permite dar el salto a equipos más avanzados. Y eso se nota en el día a día: mejor gestión de los recursos, un tratamiento más adecuado de estiércoles y purines y una aplicación más precisa de fertilizantes y fitosanitarios.