Los siete gallegos que iban en la flotilla a Gaza interceptada llegan a Santiago y avisan: "No nos van a parar"

Los siete activistas de la flotilla de Gaza en Santiago EFE

Los siete activistas gallegos que viajaban en la Global Sumud Flotilla, que fue interceptada por Israel en el Mediterráneo a inicios de esta semana, llegaron la pasada noche a Santiago de Compostela, donde fueron recibido entre aplausos y consignas en apoyo a Palestina.

En este amplio recibimiento, tras los primeros reencuentros y abrazos, Sandra Garrido ha agradecido la movilización ciudadana de la última semana y ha avisado: "No nos van a parar. Va a haber otra flotilla y vamos a estar ahí. Tenemos que parar al Estado de Israel y tenemos que ser nosotros". Junto a ella, también han llegado Alberte Pagán, Ana Fuentes, Andrea Morales, Benito González, Duarte Ferrín y Xurxo Porritt.

Todos ellos iban en embarcaciones que fueron interceptadas entre el lunes y el martes. Esta ha sido una situación vivida por los cerca de 430 activistas que continuaban en su misión de intentar romper el bloqueo humanitario en Gaza. Una gran masa de ellos han denunciado, al regreso a sus países, las "torturas" ejercidas por Israel en los últimos días, a las que la propia Sandra Garrido se ha referido.

Los más de 40 españoles que han participado en esta acción internacional partieron finalmente el sábado desde Estambul (Turquía), a donde fueron deportados. En concreto, parte de la delegación gallega llegó, en primer lugar, a Bilbao, donde la Ertaintza llevó a cabo cargas policiales.

"En la entrada hubo un recibimiento como este. Hubo una carga policial brutal y parecía que volvíamos a Israel. Fue porque quieren criminalizar a la sociedad civil organizada", ha explicado Garrido sobre lo sucedido en este mediodía. Tras esta primera parada, continuaron su camino hacia Santiago, a donde llegaron cerca de las 22.45 horas, casi media hora después de lo previsto.

Aún así, desde antes de las 22.00, decenas de personas esperaban a los miembros de la delegación gallega en la estación compostelana. Lo hacían con banderas palestinas y pancartas, con mensajes como "Palestina libre"; algunas de ellas también vestían kufiyas.

"500 PERSONAS SECUESTRADAS Y TORTURADAS"

"500 PERSONAS SECUESTRADAS Y TORTURADAS"

Garrido considera que la flotilla "ha conseguido su misión". Ella misma ha recordado que, a finales de abril, hubo una primera interceptación, después de la que una gran parte de activistas continuaron su travesía. En la de esta semana, han resultado "más de 500 personas desaparecidas, secuestradas y torturadas" en dos barcos en alta mar.

"No pasó nada y, sin embargo, notamos que la gente se estaba revolviendo, que volvía a pasar lo que pasó el año pasado. Gracias a eso conseguimos salir y gracias a eso se ha vuelto a hablar de Palestina", ha explicado con emoción.

Pese a las "torturas" explicadas por diferentes activistas, Garrido ha incidido en que "no es la mínima parte de lo que están sufriendo" las personas palestinas que están presas: "3.000 de ellas sin cargos, sin saber cuándo van a salir de ahí. Nosotros sabíamos que teníamos fecha de salida".

Con todo, el regreso del total de activistas se retrasó un día, ya que se les sometió a pruebas médicas en Turquía. La organización explicó el viernes que, entre sus miembros detenidos, se produjeron al menos 15 agresiones sexuales y decenas de heridos. En cuanto a los miembros españoles, cuatro de ellos necesitaron atención médica.