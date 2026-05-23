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Galicia

Galicia iniciará el lunes la vacunación frente al VPH de hombres de hasta 25 años

Efe
23/05/2026 11:47
Vacuna ensayo contra el virus sincitial
Vacuna 
EFE
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La Xunta de Galicia iniciará el próximo lunes, 25 de mayo, la campaña de vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) para hombres de hasta veinticinco años de edad, según informa este sábado el Gobierno gallego en un comunicado.

Se amplía de esta manera un programa que en la actualidad cubre a los menores de 21 años y que, de esta forma, incluirá a todos los varones nacidos a partir del año 2001, lo que permitirá unas 21.000 vacunas más.

La pauta de vacunación, indica el Ejecutivo autonómico, consistirá en una única dosis, lo que simplifica el proceso de inmunización, cuya extensión tendrá un coste aproximado cercano al millón de euros.

Desde 2008, las mujeres gallegas han ido siendo vacunadas de forma sistemática contra el VPH y, a partir de 2022, el proceso de inmunización se extendió a los hombres de doce o menos años, para luego irse ampliando paulatinamente a otros grupos de edad.

Las personas que deseen vacunarse contra el virus podrán solicitar cita a través de la aplicación Sergas Móbil o mediante una llamada a su centro de salud de referencia.

El VPH es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial y puede facilitar el desarrollo de enfermedades más graves como varios tipos de cáncer.

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