Familiares de personas autistas urgen apoyo especializado: "Siguen existiendo importantes dificultades"

Un grupo de niños, durante una actividad Archivo El Ideal Gallego

La Asociación Gallega de Asperger (Asperga) reclama, tras 20 años de existencia, apoyo especializado para las personas autistas. "Siguen existiendo importantes dificultades", dice su directora ejecutiva, Marisol García.

Lo hace coincidiendo con la celebración de una jornada en A Coruña para conmemorar su vigésimo aniversario bajo el lema '20 años de voces autistas'. La misma reúne a personas autistas, familias, profesionales y representantes institucionales.

Es un encuentro centrado en la trayectoria y en los retos de futuro de la entidad. El programa, organizado en el paraninfo de la Universidade da Coruña (UDC), sirve para abordar retos de futuro de la entidad.

El síndrome de Asperger, un trastorno que suma 6 casos diarios en Galicia Más información

La Asociación Gallega de Asperger nació hace 20 años impulsada por un pequeño grupo de familias "que buscaban apoyo, orientación y comprensión ante la falta de recursos específicos para personas autistas, especialmente aquellas con perfiles sin discapacidad intelectual asociada y con grandes dificultades de diagnóstico y acceso a apoyos", precisa Marisol García.

"La entidad se creó con el objetivo de acompañar a las personas autistas y a sus familias a lo largo de todas las etapas de la vida, promoviendo la inclusión, la autonomía, el acceso a apoyos especializados y la sensibilización social sobre el autismo", añade.

Actuaciones

Con el paso de los años, Asperga ha evolucionado "hasta convertirse en una entidad especializada de referencia en Galicia, desarrollando servicios de diagnóstico, atención terapéutica, acompañamiento familiar, apoyo educativo, orientación laboral, programas de vida adulta y actividades de inclusión social y comunitaria", apunta también.

Actualmente acompaña cada año a centenares de personas autistas y familias a través de sus distintos servicios y programas, contando con centros en A Coruña y Santiago de Compostela.

Asperga estrena su local de apoyo a personas autistas en A Pasaxe Más información

Entre las primeras consultas, la valoración para el diagnóstico y toda la atención asistencial terapéutica y social, se atienden a unas 1.000 personas cada año. Esto con programas que van desde el diagnóstico especializado hasta la atención temprana, la intervención psicológica, la terapia ocupacional, el acompañamiento familiar, la formación o el ocio inclusivo, entre otras muchas actividades.

Demandas

"Una de las principales demandas del colectivo continúa siendo el acceso a apoyos especializados, flexibles y adaptados a las necesidades reales de cada persona autista a lo largo de toda su vida", apunta su directora ejecutiva.

"Aunque en los últimos años se ha avanzado en sensibilización social, siguen existiendo importantes dificultades relacionadas con el acceso al diagnóstico especializado, especialmente en adolescencia y edad adulta o la escasez de recursos públicos específicos", precisa.

La odisea de una madre coruñesa para dar con el diagnóstico de sus hijos: “Tardé diez años” Más información

También alude a las dificultades de inclusión educativa, social y laboral; la falta de apoyos en vida adulta y autonomía personal; la salud mental y el desgaste emocional y la invisibilización de muchos perfiles autistas "que continúan llegando tarde a los apoyos".

Alejarse de estereotipos

"Las entidades sociales están sosteniendo gran parte de esta atención especializada, muchas veces con recursos estructurales insuficientes y dependiendo en gran medida del esfuerzo económico de las familias y del compromiso de los equipos profesionales", apostilla.

Reportaje | La vuelta el mundo de Johannes Li para dar visibilidad al síndrome de Asperger recala en A Coruña Más información

Desde Asperga inciden, por otra parte, en seguir trasladando una mirada "más humana y diversa sobre el autismo, alejándose de estereotipos simplificados y poniendo el foco en las experiencias reales de las personas autistas y sus familias".

Sobre su aniversario, señalan que pretende ser también "una oportunidad para reivindicar la importancia del trabajo que realizan las entidades sociales especializadas y la necesidad de seguir construyendo una sociedad más accesible, inclusiva y respetuosa con la neurodiversidad".