Galicia y Canarias exigen al Gobierno un encuentro sobre la financiación

Rueda y Domínguez, en un momento del almuerzo de este viernes Cedida

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, reclamaron este viernes al Gobierno central la necesidad de que celebre una reunión para debatir el sistema de financiación autonómica para que “se tengan en cuenta” las especiales condiciones de ambas autonomías.

Así lo trasladaron Rueda y Domínguez en declaraciones a los periodistas antes de participar en el almuerzo institucional ‘Canarias, Tierra Jacobea’, y donde ambos expusieron que “hay cosas en común” que les “unen a todos” pero también se refirieron a la insularidad en el caso canario y a la dispersión poblacional en el gallego como aspectos que se deben de tener en cuenta.

En este sentido, Rueda consideró “necesario que, cuanto antes”, el Gobierno central reúna a las comunidades para hablar de financiación autonómica, ya que apuntó que si bien se “lleva muchísimo tiempo hablando de esto”, se observa cómo “se avanza con las comunidades de siempre” que no son ni Canarias ni Galicia, y el debate general que “hay que tener para el nuevo modelo de financiación se sigue aplazando”.

Añadió que si bien, en estos momentos “todos” saben que el Gobierno “tiene la cabeza en otras cosas, su presidente también”, apuntó que “son problemas que ellos mismos se han buscado”, matizando que “los problemas judiciales del señor Sánchez, y de todo lo que le rodea, no pueden obviar ni atrasar nuevamente algo tan importante como hablar de financiación y que se tengan en cuenta” las especiales condiciones.

“Tanto Canarias como Galicia tenemos un coste adicional para la prestación de servicios. A Canarias se le deriva de su condición insular y a Galicia de la dispersión de población. Somos la comunidad que agrupa o tiene en su territorio la mitad de los núcleos de población que existen en todo el territorio nacional”, apuntilló Rueda.

Encarecimiento de servicios

A ello agregó que esto “encarece los servicios”, por lo que matizó que “este coste mayor de los servicios tiene que ser tenido en cuenta en el nuevo modelo de financiación” que se ha propuesto, donde “disminuye el peso de la insularidad” y el “de la dispersión territorial”.

“Esto no puede ser y queremos hacer fuerza conjunta para decir que nos reúnan cuanto antes y que esto se tenga en cuenta”, destacó. Por su parte, Domínguez, subrayó que Canarias y Galicia son dos comunidades “afectadas negativamente” por la propuesta de modelo de financiación, ya que la “insularidad y la dispersión de la población” son dos aspectos que “afectan y mucho”.

Domínguez indicó que la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián, lo ha apuntado “en muchas ocasiones”, y es que Canarias “no puede aceptar la propuesta que se ha escuchado en estos últimos tiempos porque merma la financiación de esta comunidad”.

En concreto, apuntó que Canarias se vería afectada “sustancialmente”, lo que podría llevarle a “tener que recortar en los servicios básicos” que se presta a la ciudadanía. “Por lo tanto, ni por asomo se puede aceptar esa propuesta que se nos plantea”, concluyó.

“Parrilla de salida”

Además, Rueda y Domínguez solicitaron al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sacar el concurso de la eólica marina para su impulso, ya que defendieron que son los territorios donde se empezaría con la misma.

En este sentido, el vicepresidente canario expuso que son las “dos únicas” comunidades que están en la “parrilla de salida”, “dispuestas a poder llevar a cabo esa gran inversión”, por lo que solo queda que el Ministerio saque a concurso la misma y que la subasta se produzca.

“Si en Canarias queremos diversificar la economía y si en Galicia se quiere potenciar la industria, tenemos que hablar de mejorar la energía y ahí aparece esa eólica marina con bastante fuerza”, apuntilló Domínguez.

Por su parte, el presidente gallego apuntó que tanto Canarias como Galicia “están señalados” por sus condiciones naturales como los primeros lugares donde empezaría la eólica marina, por lo que defendió “ir de la mano”.

Así, en el caso de Galicia aseguró estar “dispuestos” a garantizar que se “van a cumplir todas las exigentes” normativas para que esta fuente de energía pueda tener un “enorme desarrollo, cumpla todos los parámetros”, ya que admitió que la “oportunidad” que supone para estos territorios “debe ser aprovechada”.

En este contexto de armonía, Rueda invitó a celebrar en 2027 el Día de Canarias en su comunidad con motivo del Año Jacobeo, anunció ayer Domínguez.