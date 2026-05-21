Los médicos de familia del Sergas recibirán un plus si las bajas de sus pacientes no exceden "la duración estándar"

A cada cierre de año, se hace una evaluación de los objetivos EC

Los médicos de familia del Sergas recibirán un plus de productividad si las bajas de sus pacientes no exceden lo que se determina como "duración estándar".

Esta medida responde a unos de los objetivos recogidos en los Acordos de Xestión que el Servizo Galego de Saúde firma con cada área sanitaria y que, por primera vez este año, incluye los tiempos de las incapacidades temporales.

Aunque algunos puntos difieren según el área sanitaria, en términos generales, estos acuerdos recogen las medidas que el departamento sanitario pretente impulsar, tales como los programas de cribado, la investigación y la prescripción mínima de medicamentos genéricos, entre otras.

Fuentes consultadas detallan que, a cada cierre de año, se hace una evaluación de los objetivos -cada uno con un peso determinado en la baremación- para el abono del complemento de productividad.

Este año, por primera vez, entre esos objetivos a recompensar está el 'control' de la duración de los procesos de incapacidad temporal.

Según explican las fuentes consultadas, cada proceso lleva aparejado un tiempo 'estándar' de baja. Que el paciente exceda ese margen 'estándar' es lo que se pretende evitar.

Con todo, apuntan que esto es complicado de medir, puesto que muchas bajas no "dependen" de ellos -si se necesitan pruebas complementarias, por ejemplo-, además de que la evolución de cada paciente puede ser diferente.