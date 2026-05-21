Canarias y Galicia estrechan vínculos en Gastrocanarias 2026

Rueda y Domínguez, este jueves, en un momento de la visita a la feria Miguel Barreto (Efe)

El Gobierno de Canarias y la Xunta de Galicia fraguaron este jueves en la feria Gastrocanarias 2026 su compromiso por la promoción de la gastronómica, que da un impulso “clave” a la calidad de sus destinos.

La comunidad gallega fue elegida como destino invitado en el presente año, la primera española en hacerlo y contó con 25 marcas autóctonas que exhibido sus productos.

En una visita al stand oficial de ‘Galicia Calidade’ en la feria, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, y el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, convergieron en la necesidad de impulsar la promoción de la gastronomía, “fundamental” para que en los territorios muestren sus “elementos diferenciadores” al exterior.

Objetivos marcados

“Deseo que este encuentro cumpla los objetivos que nos hemos marcado: potenciar nuestra tierra y desarrollar la gastronomía de Canarias como ese elemento diferenciador que nos permita seguir elevando la calidad de nuestro destino, Canarias”, advirtió por su parte el dirigente regional canario, Manuel Domínguez.

Rueda reconoció el liderazgo canario en materia de turismo, una industria “potentísima” en el archipiélago, que estaría “muy bien desarrollada, planteada y con muchísimas cosas que enseñar”.

“Aquí también venimos a aprender. Siempre hay que hacerlo de los que saben hacer las cosas bien”, señaló el presidente gallego.

El titular de la Xunta reivindicó, además, los vínculos históricos por el continuo aumento de peregrinos canarios a Santiago de Compostela, que en 2027 celebra un nuevo Año Xacobeo.

Desarrollo turístico

Rueda destacó, además, el desarrollo turístico “muy notable” que Galicia habría experimentado en los últimos años, rozando los nueve millones de turistas durante le pasado año, caracterizado por un crecimiento “muy sostenido” y que priorizaría la “calidad”, esa cualidad a “demostrar para que los visitantes se la crean, la practiquen y la difundan”.

Puntualizando el carácter “fundalmental” de la gastronomía en la promoción del destino, ha recordado la “excelente calidad” de la materia prima en Canarias y Galicia, y la profesionalidad de quien “sabe elaborarla muy bien, con mucho mimo y sin perder la identidad” de los territorios, adaptándose al tiempo a gustos “cambiantes”.

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, celebró que Galicia sea hoy “la primera comunidad autónoma” en tener la “suerte” de estar invitada a este salón gastronómico canario en donde se da “la mano” toda la cadena de valor gastronómica.

“Aquí se da producto local, se da el talento de nuestros fogones que transforma el producto y también se da cita el empresariado. Todos aquellos que se encargan de la distribución y que no falte en nuestra despensa el mejor producto”, señaló.

Un sello “pionero”

Afonso reconoció a la comunidad gallega su carácter “pionero” en dar “esa imagen de calidad” –a través de su reconocido sello ‘Galicia Calidade’– una acción que marcó, señaló, “el camino para que otros territorios, como Canarias tengan ahí su fuente de inspiración”.

“Una fuente guiada por una corriente, la Atlántica, que une dos territorios con pasado, con tradición y que han sabido unir el legado de generaciones a la mejor vanguardia culinaria”, añadió Afonso.

La edición número once del Salón Gastronómico de Canarias se celebró del 19 al 21 de mayo en el Recinto Ferial de Tenerife, consolidándose como uno de los principales encuentros profesionales del sector gastronómico, hostelero y alimentario de Canarias.