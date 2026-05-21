Alfonso Rueda pide elecciones: "Estamos ante un final de ciclo y Sánchez lo sabe de sobra"

Alfonso Rueda, Lavandeira Jr (Efe)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha pedido este jueves la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, por entender que se ha llegado a "un final de ciclo" y ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo sabe de sobra".

Rueda, que ha visitado en Tenerife el salón gastronómico Gastrocanarias 2026, en el que Galicia participa como comunidad invitada, ha subrayado que debe haber elecciones "sin ninguna duda" para que los españoles opinen sobre todo lo que está pasando tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Un país de casi cincuenta millones de habitantes no puede estar a expensas de los intereses y del futuro personal de una sola persona", ha declarado Rueda a los medios de comunicación en referencia a Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo gallego ha criticado que el Gobierno haya decidido "cerrar filas" y ha señalado que hay que respetar la presunción de inocencia y "dejar actuar a los jueces", pero ha considerado que "los jueces ya han actuado".

El auto que implica a Zapatero, aunque probablemente sea el inicio de un proceso largo, "es para hacer algo más que cerrar filas" o "intentar hacer ver que no pasa nada", porque "es muy duro y muy serio lo que se relata" y "lo que parece haber detrás de todo eso", ha señalado el presidente gallego.

Para Rueda, el Gobierno no puede pretender ganar tiempo, porque sabe que no va a poder "pasar página".

También ha sacado a colación los casos del hermano del presidente del Gobierno, el de su mujer y los de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, muestras, a su entender, de "un final de ciclo" y de que el Gobierno se siente acorralado.

Esto tiene muchas consecuencias en la imagen de país y en el cumplimiento de la legalidad, además de que "el Gobierno no está gobernando en absoluto", ha opinado Rueda.

"Las preocupaciones del presidente Sánchez no están en gobernar el país, están en ver cómo esquiva, cómo se tapa y cómo se libra de todos los casos judiciales que le están acosando", ha sentenciado el presidente de la Xunta de Galicia.