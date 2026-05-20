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Galicia

Los nacimientos en Galicia crecieron en marzo, pero la natalidad del primer trimestre es inferior a 2025

Ep
20/05/2026 12:52
El número de nacimientos acumulados en lo que va de año es de 3.087
EC
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El número de nacimientos registrados en Galicia creció en el mes de marzo hasta los 1.052, frente a los 998 registrados en febrero, pero son menos nacimientos que en el mismo mes del año pasado, y el número de nacimientos acumulados en lo que va de año, 3.087, también es inferior a los bebés nacidos en el primer trimestre de 2025, un 2,29% menos.

Según los datos de estimación de nacimientos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el pasado mes de marzo nacieron en Galicia 504 niñas y 548 niños.

Por provincias, A Coruña encabeza la natalidad, con 468 nacimientos en marzo y 1.345 nacimientos acumulados en lo que va de 2026. En Pontevedra nacieron en marzo 357 bebés, y son 1.079 nacimientos acumulados.

Las provincias con la natalidad más baja siguen siendo Lugo y Ourense, con 135 y 92 nacimientos en marzo, respectivamente. En lo que va de año, en Lugo se han registrado 390 nacimientos, mientras que en Ourense han sido 273 nacimientos.

Defunciones

Con respecto a las defunciones, los datos del INE reflejan una estimación de 12.455 defunciones en Galicia en lo que va de año, un 0,17% más, mientras que las registradas en la semana 18 han sido 544. En lo que respecta a las muertes acumuladas, 6.098 han sido hombres y 6.357 han sido mujeres.

Por provincias, en la semana 18 se estiman 217 defunciones en A Coruña, 76 en Lugo, 67 en Ourense y 184 defunciones en la provincia de Pontevedra.

En el registro trimestral acumulado, A Coruña encabeza el número de defunciones, con 4.896 (2.373 hombres y 2.523 mujeres); en Pontevedra se registraron 3.914 defunciones en lo que va de año (1.885 hombres y 2.029 mujeres); en Lugo hubo 1.848 defunciones (955 hombres y 893 mujeres); y en Ourense son 1.797 defunciones entre enero y marzo (885 hombres y 912 mujeres).

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