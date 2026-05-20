Los nacimientos en Galicia crecieron en marzo, pero la natalidad del primer trimestre es inferior a 2025

El número de nacimientos acumulados en lo que va de año es de 3.087 EC

El número de nacimientos registrados en Galicia creció en el mes de marzo hasta los 1.052, frente a los 998 registrados en febrero, pero son menos nacimientos que en el mismo mes del año pasado, y el número de nacimientos acumulados en lo que va de año, 3.087, también es inferior a los bebés nacidos en el primer trimestre de 2025, un 2,29% menos.

Según los datos de estimación de nacimientos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el pasado mes de marzo nacieron en Galicia 504 niñas y 548 niños.

Por provincias, A Coruña encabeza la natalidad, con 468 nacimientos en marzo y 1.345 nacimientos acumulados en lo que va de 2026. En Pontevedra nacieron en marzo 357 bebés, y son 1.079 nacimientos acumulados.

Las provincias con la natalidad más baja siguen siendo Lugo y Ourense, con 135 y 92 nacimientos en marzo, respectivamente. En lo que va de año, en Lugo se han registrado 390 nacimientos, mientras que en Ourense han sido 273 nacimientos.

Defunciones

Con respecto a las defunciones, los datos del INE reflejan una estimación de 12.455 defunciones en Galicia en lo que va de año, un 0,17% más, mientras que las registradas en la semana 18 han sido 544. En lo que respecta a las muertes acumuladas, 6.098 han sido hombres y 6.357 han sido mujeres.

Por provincias, en la semana 18 se estiman 217 defunciones en A Coruña, 76 en Lugo, 67 en Ourense y 184 defunciones en la provincia de Pontevedra.

En el registro trimestral acumulado, A Coruña encabeza el número de defunciones, con 4.896 (2.373 hombres y 2.523 mujeres); en Pontevedra se registraron 3.914 defunciones en lo que va de año (1.885 hombres y 2.029 mujeres); en Lugo hubo 1.848 defunciones (955 hombres y 893 mujeres); y en Ourense son 1.797 defunciones entre enero y marzo (885 hombres y 912 mujeres).