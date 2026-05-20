Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El juez confirma la imputación a Jácome únicamente por prevaricación tras rechazar el recurso de la acusación particular

Ep
20/05/2026 14:05
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El juez de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense ha confirmado la imputación al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un delito continuado de prevaricación, tras rechazar el recurso presentado por la acusación particular, que solicitaba investigarlo también por malversación y falsedad documental.

Según ha ratificado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, consultado por Europa Press, el último auto dictado por el juez ha reproducido los argumentos de la resolución recurrida, en la que se imputa al regidor ourensano por un presunto delito continuado de prevaricación al no solicitar la compatibilidad para desempeñar sus funciones como alcalde al tiempo que las de propietario de su televisión, Auria TV, manteniendo su sueldo en calidad de dedicación exclusiva.

En concreto, en el auto de Instrucción, el juez recalcaba que resulta "evidente" la obligación del regidor de solicitar la compatibilidad entre su cargo de alcalde con dedicación exclusiva y el desarrollo de la actividad al frente de una televisión pública de carácter local, "sin que se admitan interpretaciones".

"Gonzalo Pérez Jácome tenía que haber planteado ante el pleno del Ayuntamiento de Ourense la cuestión debatida para que el pleno valorase si se le reconoce o no se le reconoce la compatibilidad entre su cargo desempeñado en forma de dedicación exclusiva y la explotación de una televisión pública y local", reseñaba el magistrado.

Fiscalía y acusación particular

Frente a dicho auto, la acusación particular representada por el exconcejal de Democracia Ourensana Telmo Ucha, había presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación, para solicitar ampliar el objeto del proceso e investigar simultáneamente un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación.

Asimismo, el recurso incluía también la investigación de un delito de falsedad en documento público en concurso con la malversación y en relación de analogía con la prevaricación.

Sin embargo, la Fiscalía de Ourense avanzaba que acusará al alcalde de un delito de prevaricación administrativa, y señalaba que no está de acuerdo en atribuirle a este ni los delitos de malversación ni el de falsedad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bad Bunny ofreció el viernes el primero de los tres conciertos que dará en Argentina

Arteixo sueña con la visita de Bad Bunny
Lara Fernández
El ideal gallego

Cinco de los 45 casos de violencia machista que Betanzos contabiliza en el sistema VioGén están considerados de"risco medio"
Lucía Tenreiro
Locales de la Lágrima de San Roque

El Don Pollo de la lágrima de San Roque ya tiene nueva casa
Noela Rey Méndez
Viandantes caminando por La Marina el pasado fin de semana, aprovechando el buen tiempo carlota blanco

Inés Rey presume en Amberes de la unión del puerto y la ciudad de A Coruña
EP