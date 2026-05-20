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Galicia

Diego Calvo tras la imputación de Zapatero: "¿Qué tiene que pasar para convocar las generales cuánto antes?"

Europa Press
20/05/2026 19:00
Diego Calvo intervén nun Pleno do Parlamento galego o pasado febreiro
Diego Calvo, en un Pleno del Parlamento gallego el pasado febrero
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El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, advirtió que la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero supone una situación "muy dura" para España y las instituciones, antes de lanzar una pregunta: "¿Qué tiene que pasar para que se convoquen las elecciones generales cuánto antes?".

Calvo, quien convocó a los medios en el área de gobierno del Parlamento autonómico, donde este miércoles se celebra la segunda jornada del pleno, quiso manifestar el "asombro y estupor" del Ejecutivo autonómico por la situación política de España, donde "por primera vez en la historia" un expresidente del Gobierno ha sido imputado.

"Lo es por tres delitos importantes: blanqueo de capitales, pertenencia a una organización criminal y tráfico de influencias", subrayó el conselleiro, antes de constatar el "asombro" del Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda, quien en la sesión de control utilizó el asunto para atizar a la oposición, porque tanto el PSdeG como el BNG pernanezcan "callados".

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"Nos preguntamos qué es lo que tiene que pasar para que el PSdeG haga algo", manifestó, antes de apuntar que también el BNG debería pedir aclaraciones. "La verdad es que hay una doble vara de medir en la que llevamos insistiendo", se quejó, convencido de que si en vez de ser socialista el expresidente investigado fuese del PP no se estaría en el pleno de la Cámara, sino que "habría manifestaciones" y se demandarían "explicaciones de todo tipo".

"No se puede mirar hacia otro lado"

Además, incidió en que la situación es "muy dura para España y para las instituciones". Así, pasó a preguntarse "qué tiene que pasar para que se convoquen elecciones generales cuanto antes", dado que la coyuntura es ahora mismo, a su juicio, "insostenible".

Finalmente, advirtió al PSOE y a sus delegaciones, con el foco concreto en la gallega, así como a sus "socios" -con el punto de mira en el BNG- de que esta situación "no se puede tolerar ni mirar hacia otro lado como hacen desde hace tiempo".

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