Los afiliados a la Seguridad Social en Galicia aumentan a 1.111.084 a 15 de mayo

Una imagen del edificio de la seguridad social en A Couña Archivo El Ideal Gallego

Los afiliados a la Seguridad Social aumentan a un total de 1.111.084 a fecha de 15 de mayo, según los datos publicados por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este martes.

Esta cifra supone un incremento en más de 7.000 cotizantes respecto a los 1.103.820 de media a cierre de marzo en la comunidad gallega.

El reparto de los afiliados por provincias es el siguiente: 487.013 en A Coruña, 387.171 en Pontevedra, 127.741 en Lugo y 109.159 en Ourense.

España con máximos históricos

La afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en 293.751 ocupados en España en la primera quincena de mayo (del 30 de abril al 15 de mayo), hasta sumar máximos históricos de 22.329.438 cotizantes en la serie diaria de ocupados, según ha informado este martes el Ministerio.

"Mes tras mes corroboramos de forma más evidente el cambio tan profundo que ha experimentado nuestro mercado de trabajo desde la puesta en marcha de la reforma laboral. Mayo ha comenzado con un gran dinamismo y ya superamos la barrera de los 22,3 millones en la serie diaria", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

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En comparación con el número de afiliados contabilizados a la misma fecha de 2025, en el último año se han ganado 545.560 afiliados atendiendo a los registros de la serie diaria.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha subrayado que estos datos evidencian la "fortaleza" de la economía española "en un contexto internacional complejo". "Unos datos que nos hacen sentir orgullo y responsabilidad y que nos recuerdan que vamos por el buen camino", ha añadido.

En términos desestacionalizados, la primera quincena de mayo, en la que se anticipan algunas contrataciones de cara a la temporada de verano, se cerró con 22.092.450 afiliados, nuevo récord histórico, tras incrementarse en 68.466 ocupados en el último mes.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación a la Seguridad Social suma 534.632 cotizantes en el último año.