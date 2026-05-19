El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Seis galegos dentro das embarcacións interceptadas por Israel: Global Sumud Galicia esixe a súa liberación "inmediata"

Convocan mobilizacións este martes para condenar o ataque á flotilla en toda a Comunidade

Europa Press
19/05/2026 16:54
ALTA MAR 19/05/2026.- Las Fuerzas Armadas de Israel han empezado a interceptar este martes al grupo de diez barcos de la flotilla humanitaria que continuaba rumbo a Gaza, después de que el lunes bloquearan más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes. El rastreador náutico habilitado por la Sumud Global Flotilla, que organiza esta misión humanitaria, mostraba a las 11:30 GMT (13.30 horas) que una de las diez embarcaciones operativas que se dirigían a la Franja ya ha sido interceptada. Este primer barco, que encabezaba la expedición, se encontraba a 82,1 millas náuticas de Gaza (unos 152 kilómetros).
EFE
A Mariña israelí interceptou este luns varias embarcacións da nova flotilla humanitaria con destino Gaza, na que viaxaban polo menos 46 españois, deles seis galegos. Global Sumud Galicia esixiu a súa liberación "inmediata" e información sobre o seu estado.

Tal e como explicou, Manuel Fernández García, un dos portavoces da Global Sumud na Comunidade, a flotilla foi interceptada cando se atopaba navegando dentro da zona de seguridade e asistencia de Chipre. "Podemos confirmar 41 barcos interceptados e 337 activistas secuestrados", detallou.

Entre eles, atópanse seis galegos: Edi Duarte Ferrín, que navegaba no 'Holy Blue' e foi interceptado ás 10.04 horas; Benito González e Xurxo Porritt, que viaxaban no 'Iridescence' e foron interceptados ás 15.06 horas; Andrea Morais, que ía no 'Atlantic Blue', interceptado ás 15.38 horas; Ana Fontes, que navegaba no 'Venus', interceptado ás 16.15 horas; e Alberte Pagán, no 'Azur, interceptado ás 18:59 horas.

Por agora, avanzou Fernández García, uns 10 barcos continúan navegando rumbo a Gaza. Nun deles viaxa a activista galega Sandra Garrido.

Segundo sinalou, detectouse na zona a presenza dun buque da armada israelí, acompañado de lanchas e barcos rápidos. "Este buque é presumiblemente o mesmo no que secuestraron aos activistas da flotilla o 30 de abril en augas internacionais da zona SAR de Grecia", afirmou, explicando que devandito ataque foi denunciado.

Así mesmo, lembrou que a flotilla goza de tres dereitos: 1) liberdade de navegación, paso inocente e paso humanitario en virtude do Dereito Internacional Humanitario (DIH). Ademais, en virtude do artigo 110 da Unclos, a súa intercepción constitúe un crime de guerra.

Neste escenario, a delegación galega da Global Sumud expresou a súa preocupación pola seguridade e protección das persoas civís participantes na flotilla e solicita a "liberación inmediata" de todos os activistas secuestrados.

Saif Abu Keshek (C), miembro español de la flotilla detenido en Israel

A maiores, animaron ás familias dos afectados a esixir información e romper co "ostracismo" das autoridades israelís. "Reclamamos información de onde están, como están, se teñen asistencia médica e legal", subliñou Ángela Gippini, outra das portavoces da delegación galega.

Neste contexto, a Global Sumud Galiza indicou que manteñen contactos con representantes do Parlamento Galego, no Congreso, Senado e Parlamento Europeo, para denunciar o secuestro ilegal e pedir a liberación dos activistas.

Mobilizacións

Este martes, hai convocadas mobilizacións en apoio á flotilla en toda a Comunidade. Desta maneira serán: A Coruña (Obelisco, 20.00 horas); A Guarda (Praia do Porto, 20.00 horas); Betanzos (Praza Irmáns García Naveira, 20.30 horas); Cangas (Praza do Concello, 20.00 horas).

Tamén, en Cee (Praza 8 de marzo, 20.00 horas); Santiago (Praza do Toural, 20.00 horas); Ferrol (Ante o Concello, 19.00 horas); Lalín (Praza dá Igrexa, 21.00 horas); Lugo (Praza Maior, 20.00 horas); Ponteareas (Fronte aos xulgados, 20.00 horas); Pontevedra (Praza dá Peregrina, 20.00 horas); Ribeira (Praza do Concello, 20.00 horas); e Vigo (Oliveira, Paseo de Alfonso, 20.00 horas).

