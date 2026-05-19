El presidente de Galicia pide avances para el Corredor Atlántico 

Un tren de renfe Archivo El Ideal Gallego

Los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León, Alfonso Rueda, Adrián Barbón y Alfonso Fernández Mañueco -respectivamente-, coincidieron este martes en Oviedo en la necesidad de que se avance en el Corredor Atlántico, la infraestructura ferroviaria proyectada que afecta a las tres comunidades autónomas.

Los tres dirigentes autonómicos recordaron -desde la mesa redonda 'Noroeste: territorio de progreso' del Foro el Noroeste organizado por Prensa Ibérica- que hace dos años, en una reunión similar, recibieron la noticia de que el Gobierno central había nombrado a un comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián.

A pesar del tiempo transcurrido, Alfonso Rueda reconoció que ni siquiera ha mantenido ni una sola reunión con el Comisionado. A su juicio, en este asunto "falta voluntad política" y no ha existido ningún avance sensible.

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Agregó que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se comprometió en su día a que iba a haber concreción. "Pero no ha habido nada de nada, falta voluntad política y nos queda seguir exigiendo", indicó.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco sí tuvo la oportunidad de reunirse con Sebastián. Pero el dirigente de Castilla y León, cree que se necesita un impulso "más decidido" para el Corredor. "Si queremos apostar porque el interior de nuestro país recupere población, necesitamos infraestructuras", subrayar.

Mientras, el socialista Adrián Barbón resaltó la necesidad de "seguir avanzando" y que se ejecute lo que se refleje en los distintos presupuestos.

Diferencias en lo que se refiere a los peajes

Los dirigentes del Noroeste dejaron también claras sus diferencias con el Ministerio que dirige Óscar Puente en lo que se refiere a las autovías de peaje, sobre todo teniendo en cuenta el último dictamen de la Comisión Europea acerca de la prórroga de los peajes de la AP-66 y la AP-9. Escribieron una carta conjunta a Puente sobre el tema. No han recibido respuesta.

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Adrián Barbón recordó que desde Asturias se ha judicializado el asunto y que se está trabajando con dirigentes de la Unión Europea con el objetivo de la eliminación del peaje del Huerna.

A juicio de Mañueco es bueno que en esta cuestión, los presidentes autonómicos vayan juntos y exista una coordinación. Explicó que es un aspecto el de los peajes que les hace perder competitividad a las comunidades afectadas. Desde su gobierno seguirán apostando por reducir el pago a los viajeros recurrentes.

Mientras, Alfonso Rueda dijo que Galicia también ha judicializado este tema. "No es normal que ni siquiera podamos saber las alegaciones que ha mandado nuestro país al dictamen de la Comisión Europea", señaló, crítico con Puente. Añadió que en otros territorios sí se ha suprimido el peaje y recordó que incluso el PSOE prometió la gratuidad del paso por la AP-9.