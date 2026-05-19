Casi 130 municipios reciben ayuda de la Xunta para elaborar su plan de riesgo de incendios

Incendio forestal en Ponteareas EC

Un total de 128 municipios se repartirán más de 300.000 euros en ayudas de la Xunta para financiar los gastos de elaboración, revisión e implantación de sus planes de acción municipal para el riesgo de incendios forestales.

La relación de municipios beneficiarios de la medida ha sido publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia y la ayuda se ha concedido a todos los que la solicitaron, 113 para elaborar el plan y 15 para revisarlo, puesto que ya contaban con uno.

Se trata de localidades de menos de 10.000 habitantes que están obligadas a contar con este documento. Hay 36 de la provincia de A Coruña, 16 de Lugo, 49 de Ourense y 27 de Pontevedra.

Están cubiertos los gastos relativos a servicios técnicos profesionales que respondan a la elaboración o revisión de estos planes, incluyendo los costes de implantación.

En caso de que se elaboren con personal propio, las ayudas cubrirán los costes de personal en la parte proporcional. La Xunta cubre hasta el 75 % del total.

Los municipios beneficiarios tienen que remitir el plan subvencionado a la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior para que sea homologado por la Comisión Galega de Protección Civil antes de su aprobación en el pleno del ayuntamiento.