Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Altri propone recurrir a la cogeneración para suministrar energía a su fábrica en Palas de Rei

Efe
19/05/2026 22:09
El director ejecutivo de Altri, José Pina, en 2024 en Santiago SANTIAGO DE COMPOSTELA, 03/05/2024.- El director ejecutivo de la empresa portuguesa Altri, José Pina, explica en rueda de prensa su proyecto Gama, que pretende establecer una fábrica en el municipio lucense de Palas de Rei, hoy en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr
EEl director ejecutivo de Altri, José Pina, en 2024 en Santiago de Compostela
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

La sociedad Greenfiber, participada en un 75% por la empresa portuguesa Altri, que proyecta construir una fábrica de celulosa y fibras textiles en el municipio lucense de Palas de Rei, anunció este martes una iniciativa para su abastecimiento energético mediante cogeneración, evitando así depender de la red eléctrica exterior.

 La iniciativa de Altri llega cuando la Xunta está a punto de archivar el plan de Greenfiber de instalar una fábrica en Galicia, un proyecto que en diciembre de 2022 consideró estratégico pero que no dispone de electricidad suficiente para su funcionamiento tras el rechazo a instalarla del Ejecutivo central, crítico con su viabilidad medioambiental.

 Greenfiber alegó al archivo del proyecto, al considerar que hay “alternativas técnicas viables de conexión eléctrica” y señaló haber “iniciado los trámites de solicitud de una de las opciones disponibles”.

Autosuficiencia energética"

Según Greenfiber, la fábrica podría tener “autosuficiencia energética” con “su propio sistema de cogeneración”, mediante la producción energética con combustión de madera, de forma que la conexión eléctrica exterior sería una “medida complementaria de seguridad operativa”.

 Por ello, Greenfiber considera tener derecho a que “la tramitación del proyecto continúe su curso ordinario en paralelo a la resolución de la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2030”.

 En su alegación, la empresa expresó un “mensaje de plena confianza en la materialización del proyecto, que constituye una oportunidad histórica para la industria gallega, para la creación de empleo rural, para la consolidación del sector forestal-madera como tractor estratégico de la economía de Galicia y para el posicionamiento de Galicia y de España en la vanguardia europea de la bioeconomía y de los textiles sostenibles”.

 La propuesta de Altri tiene lugar a punto de concluir el plazo esta semana para que justifique la conexión eléctrica necesaria para su fábrica o bien enfrentarse al archivo definitivo del proyecto.

“Licencia social”

Por su parte, la Plataforma Ulloa Viva le exigió al Gobierno gallego denegar las autorizaciones administrativas pendientes y en tramitación para la planta. “Sobran datos técnicos para hacerlo” y “nunca alcanzará licencia social”, aseguró la plataforma.

 Para Ulloa Viva no es “ninguna sorpresa” conocer las alegaciones, porque “Altri miente y va a hacer lo que haga falta para conseguir su objetivo, convertir los recursos de todos en dinero para ellos”, indicó. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Dos de las máquinas, ayer, en la playa del Orzán

Las excavadoras terminan su trabajo en la playa del Orzán y la dejan lista para el verano
Redacción
DSC_5064_18241476

A Coruña muestra el camino de la noche al resto de España
Guillermo Parga
Hinchas del Deportivo, durante el encuentro con el Andorra

La Policía devolvió los bombos confiscados a los Riazor Blues tras retirar toda la simbología
Abel Peña
Ramón Mas, presidente de España de Noche, durante su ponencia en el Espacio Avenida Abanca

¿Por qué el cambio climático llenará los pubs y discotecas de A Coruña?
Guillermo Parga