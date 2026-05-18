Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Un 81% de los médicos secundan la huelga en Galicia, según O'Mega

El paro fue apoyado por más del 20% de la plantilla médica del Chuac

Efe
18/05/2026 16:22
Los médicos del Chuac de A Coruña protestan en la cuarta semana de huelga contra la reforma del estatuto marco que propone el Ministerio de Sanidad y que regula las condiciones laborales del personal del Sistema
Un grupo de médicos del Chuac, en una de las protestas convocadas contra la reforma del estatuto marco 
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

El seguimiento de la huelga de médicos convocada en el conjunto del Estado contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud alcanza el 81% de los médicos en Galicia, según el sindicato O'Mega, aunque la Xunta rebaja a un 15,38%.

La huelga, convocada este lunes para reclamar un estatuto marco propio para médicos y facultativos, está impulsada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y O'Mega forma parte del comité de huelga.

Según este sindicato, el 81% de los médicos que no habían sido incluidos en los servicios mínimos secundaron en Galicia este paro.

La Xunta, que tiene en cuenta esos servicios mínimos, rebaja el porcentaje al 15,38 % en los centros sanitarios de la comunidad de Galicia.

En los principales hospitales

La Administración gallega precisa en un comunicado que el porcentaje de participación en los siete principales hospitales del Sergas, en el turno de mañana alcanzó un 21,41%, mientras que en los hospitales comarcales el seguimiento fue de 11,20%, por lo que, en conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga de 20,55%.

Xunta y O'Mega sellan un pacto que desconvoca la huelga médica

Más información

Respecto a los servicios de atención primaria, el seguimiento alcanzó un 2,09% de participación, y en el total de los dos niveles asistenciales, la huelga tuvo un seguimiento de 15,53%.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por 24,27% de los médicos y facultativos en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; un 18,95% en el de Santiago de Compostela; un 14,85% en el de Ferrol; un 14,86% en el Lucus Augusti de Lugo; un 20,98% en el de Ourense; un 21,94% en el de Pontevedra; y un 26,82% en el de Vigo.

También en los comarcales

En los hospitales comarcales, el seguimiento alcanzó un 5,66% en el Hospital Público de Cee; un 10,29% en el de Barbanza; un 8,55% en A Mariña; un 10,81% en Monforte de Lemos; un 4,92% en O Barco de Valdeorras; un 13,11% en Verín; y 24% en el del Salnés.

Varios profesionales en una concentración a las puertas del Chuac

¿Por qué los médicos de los hospitales siguen más la huelga que los de Atención Primaria?

Más información

En servicios de atención primaria, en el turno de mañana, en A Coruña y Cee, hubo un seguimiento de 0,27 %; en Santiago de Compostela y Barbanza, 1,27 %; en Ferrol, 3,82 %; en Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 1,84 %; en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 2,12 %; en Pontevedra y O Salnés, 2,90 %; y en el de Vigo 3,38 %.

La Consellería de Sanidad señala que la huelga no tuvo seguimiento en la Agencia Gallega de Donación de Sangre, Órganos y Tejidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

El Sergas cuenta este lunes con la cobertura de 100% de los servicios mínimos y garantiza la actividad asistencial urgente y de emergencias, según la Xunta.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Varias personas contemplan un edificio alcanzado por los ataques ucranianos en Moscú

La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con los ataques a Moscú
EFE
El ideal gallego

Un turista español muere ahogado mientras practicaba surf en las islas Maldivas
EFE
Wes Streeting abandona el 10 de Downing Street

El apoyo de Wes Streeting a la UE puede dificultar la victoria de Burnham
EFE
Feijóo participa en un acto de cierre de la campaña andaluza

Elecciones en Andalucía | Feijóo activa al PP: “España quiere cambio y el cambio está más cerca”
EFE