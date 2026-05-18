Un 81% de los médicos secundan la huelga en Galicia, según O'Mega

Un grupo de médicos del Chuac, en una de las protestas convocadas contra la reforma del estatuto marco EFE

El seguimiento de la huelga de médicos convocada en el conjunto del Estado contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud alcanza el 81% de los médicos en Galicia, según el sindicato O'Mega, aunque la Xunta rebaja a un 15,38%.

La huelga, convocada este lunes para reclamar un estatuto marco propio para médicos y facultativos, está impulsada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y O'Mega forma parte del comité de huelga.

Según este sindicato, el 81% de los médicos que no habían sido incluidos en los servicios mínimos secundaron en Galicia este paro.

La Xunta, que tiene en cuenta esos servicios mínimos, rebaja el porcentaje al 15,38 % en los centros sanitarios de la comunidad de Galicia.

En los principales hospitales

La Administración gallega precisa en un comunicado que el porcentaje de participación en los siete principales hospitales del Sergas, en el turno de mañana alcanzó un 21,41%, mientras que en los hospitales comarcales el seguimiento fue de 11,20%, por lo que, en conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga de 20,55%.

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Respecto a los servicios de atención primaria, el seguimiento alcanzó un 2,09% de participación, y en el total de los dos niveles asistenciales, la huelga tuvo un seguimiento de 15,53%.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por 24,27% de los médicos y facultativos en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; un 18,95% en el de Santiago de Compostela; un 14,85% en el de Ferrol; un 14,86% en el Lucus Augusti de Lugo; un 20,98% en el de Ourense; un 21,94% en el de Pontevedra; y un 26,82% en el de Vigo.

También en los comarcales

En los hospitales comarcales, el seguimiento alcanzó un 5,66% en el Hospital Público de Cee; un 10,29% en el de Barbanza; un 8,55% en A Mariña; un 10,81% en Monforte de Lemos; un 4,92% en O Barco de Valdeorras; un 13,11% en Verín; y 24% en el del Salnés.

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En servicios de atención primaria, en el turno de mañana, en A Coruña y Cee, hubo un seguimiento de 0,27 %; en Santiago de Compostela y Barbanza, 1,27 %; en Ferrol, 3,82 %; en Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 1,84 %; en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 2,12 %; en Pontevedra y O Salnés, 2,90 %; y en el de Vigo 3,38 %.

La Consellería de Sanidad señala que la huelga no tuvo seguimiento en la Agencia Gallega de Donación de Sangre, Órganos y Tejidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

El Sergas cuenta este lunes con la cobertura de 100% de los servicios mínimos y garantiza la actividad asistencial urgente y de emergencias, según la Xunta.