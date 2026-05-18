Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Muere en Lugo una mujer tras ser apuñalada por su hijo durante un brote psicótico

Ep
18/05/2026 11:11
Hospital HULA
Hospital HULA
Europa Press
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

Una mujer ha fallecido en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) en la madrugada de este lunes después de resultar gravemente herida al ser apuñalada supuestamente por su hijo durante un brote psicótico.

La mujer permanecía desde el domingo ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde llegó con vida pero en estado grave tras los hechos, que tuvieron lugar en una vivienda situada en la Praza de Bretaña, donde el hombre convivía con sus padres. Según las primeras investigaciones, el agresor habría atacado a su madre con un arma blanca en el interior del domicilio.

Tras la agresión, el hombre abandonó la vivienda y fue el padre del presunto autor quien, al regresar al domicilio y encontrar a su esposa herida, dio aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Lugo. Los agentes encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca y perdiendo abundante sangre.

La mujer fue trasladada de urgencia al HULA en estado crítico, aunque finalmente no pudo superar la gravedad de las lesiones y ha fallecido de madrugada.

La Policía Nacional detuvo al supuesto agresor pocas horas después del ataque, que también fue atendido en el HULA, y mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, aunque ha decretado el secreto de sumario.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Campamento Esfuerza de la Fundación María José Jove

Abierto el plazo de inscripción para el campamento ESFUERZA de la Fundación María José Jove
Redacción
Hospital HULA

Muere en Lugo una mujer tras ser apuñalada por su hijo durante un brote psicótico
EP
La cantante colombiana Shakira durante un concierto en Ciudad de México

La Justicia da la razón a Shakira e insta a Hacienda a devolverle 60 millones de euros
EFE
Resultados Mercadona en Galicia

Las compras de Mercadona a proveedores gallegos alcanzaron los 1.925 millones de euros en 2025
Redacción