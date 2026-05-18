Gardacostas requisó más de 5.200 kilos de pesca en lo que va de año

Una embarcación patrullera de Gardacostas | archivo el ideal gallego Archivo El Ideal Gallego

El Servizo de Gardacostas de Galicia se ha incautado de 5.269 kilos de bivalvos, cefalópodos, crustáceos y equinodermos en lo que va de año. De ellos, destacan fundamentalmente las cantidades intervenidas de pulpo y erizo.

El jefe del servicio de Protección dos Recursos, Alfonso Pérez, en una entrevista, destacó ayer que las cifras totales de intervención “son muy similares” a los del semestre de 2025. “No se ven grandes cambios en las tendencias. Sí podemos observar que hay algunas especies que hace años no tenían un valor comercial o no se explotaban comercialmente tanto y ahora sí que adquirieron cierto valor, como es el erizo”, apuntó.

Los datos

Según datos facilitados por Gardacostas de Galicia, desde los meses de enero a mayo, intervinieron un total de 2.093 kilos de pulpo y 1.333 kilos de erizo. De esta forma, las incautaciones de erizo se concentran principalmente entre marzo y abril, cuando registraron 262 y 909 kilos, respectivamente.

También detectaron un aumento del arte del cacharro, permitido en Portugal pero prohibido aquí

Las cifras de incautación de pulpo también aumentaron al “ser una especie codiciada”. Así, el mes con mayor intervención de kilos es en mayo con 580 hasta el momento. En el mismo período del año anterior Gardacostas de Galicia incautó unos 2.300 kilos de pulpo y sobre unos 700 kilos de erizo, aproximadamente, informaron. Cabe recordar que, actualmente, el pulpo se encuentra en veda biológica desde las 23.59 horas del pasado 1 de mayo hasta las 05.00 horas del 1 de julio.

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En cuanto a los bivalvos alcanzaron un total de 785 kilos. La especie más intervenida fue la mejilla, con 538 kilos, de los cuales 525 corresponden al mes de mayo y fueron incautados el día 6 en el entorno de la isla de Onza, al sur de Ons, en el Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia. Una zona donde está prohibida la extracción.

También destacan las actuaciones sobre almeja rubia, con 53 kilos; almeja japónica, con 50; vieira, con 57; almeja babosa con 24 kilos; así como, almeja fina con 10 kilos, entre otras. Por su parte, en crustáceos se registraron 865 kilos decomisados. El centollo concentra la mayor parte, con 615 kilos intervenidos, seguido de la nécora, con 105 kilos; del lumbrigante, con 68; del percebe, con 10; y del camarón, con siete kilos.

Las artes que normalmente se incautan son los denominados de enmalle como miños, trasmallos y rascos. Con todo, los agentes también detectaron un aumento de los denominados cacharros (3.046 en lo que va de año), un arte de pesca permitido en Portugal, pero que en Galicia está prohibido.