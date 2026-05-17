Raquel Arias sustituirá a Elena Candia en la Vicepresidencia del Parlamento de Galicia
El Grupo Parlamentario Popular propondrá a Raquel Arias para la Vicepresidencia del Parlamento al ser la elegida para cubrir la vacante que quedó en la Mesa desde la proclamación de Elena Candia como alcaldesa de Lugo tras una moción de censura del PP apoyada y votada por una exedil socialista.
Fuentes populares han contado a EFE que Arias es una mujer con una amplia experiencia parlamentaria por su década en la Cámara en la que fue secretaria de la Mesa, viceportavoz del Grupo Popular y portavoz en varias áreas.
Antes, fue delegada de la Xunta en Lugo, diputada en el Congreso y alcaldesa de Sober, de donde es originaria. El Partido Popular la propondrá el próximo martes para el nuevo cargo.
El exconselleiro de Sanidade Julio García Comesaña se mantendrá como secretario.