Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Miles de persoas saen á rúa en defensa do galego e piden o fin da "emerxencia lingüística"

Ep
17/05/2026 16:28
Manifestación da plataforma Queremos Galego
Manifestación da plataforma Queremos Galego
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

Miles de persoas mobilízanse en Santiago este domingo, coincidindo co Día das Letras Galegas, en defensa do galego e reclaman pór fin á "emerxencia lingüística".

A protesta, convocada por Queremos Galego baixo a lema 'Ou galego, lingua vital', arrincou este mediodía desde a Alameda compostelá e percorrerá o centro da capital galega até a Praza dá Quintana, onde ademais haberá actuacións. Cun grupo de gaiteiros á cabeza e o bloque de Queremos Galego liderando, os participantes claman consignas como "A Galiza, en galego" ou "Nas aulas de Galiza queremos Galego".

Pleno da RAG polo Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño

Rueda reitera a necesidade dun Pacto pola Lingua "realista e consensuado" e de blindala como "asunto de país"

Más información

"A de hoxe será unha manifestación multitudinaria na que a sociedade galega mostrará o seu compromiso coa lingua e a vontade de que se repoña en todos os ámbitos", avisou o portavoz da Mesa Pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira.

José Ramón Gómez Besteiro, nas festas da Ascensión

Besteiro reclama a Rueda que "aposte polo galego de verdade" e invista "moito máis" en política lingüística

Más información

En declaracións aos medios antes de empezar, asegurou chegar cos "deberes feitos" grazas ao protocolo 'Lingua vital', unha "alternativa" cidadá que conta con máis de 300 medidas destinadas a "reverter a emerxencia lingüstica".

Até a protesta acudiron representantes políticos, como a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López. Pontón, líder da oposición no Parlamento de Galicia, acusou ao PP dun "acoso e derriba" ao galego durante 17 anos e reclamou un "cambio de rumbo". "O galego non é unha carga", reivindicou.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Raquel Arias

Raquel Arias sustituirá a Elena Candia en la Vicepresidencia del Parlamento de Galicia
EFE
Vista exterior de la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla en Madrid

Los aislados en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones si dan negativo en una segunda PCR este lunes
OTR Press
Manifestación da plataforma Queremos Galego

Miles de persoas saen á rúa en defensa do galego e piden o fin da "emerxencia lingüística"
EP
Dos monjas abandonan el colegio electoral del Palacete de Vimcorsa

Elecciones en Andalucía | El delegado del Gobierno destaca la "normalidad" tras leves retrasos en mesas en Sevilla y Cádiz
OTR Press