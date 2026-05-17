Miles de persoas saen á rúa en defensa do galego e piden o fin da "emerxencia lingüística"
Miles de persoas mobilízanse en Santiago este domingo, coincidindo co Día das Letras Galegas, en defensa do galego e reclaman pór fin á "emerxencia lingüística".
A protesta, convocada por Queremos Galego baixo a lema 'Ou galego, lingua vital', arrincou este mediodía desde a Alameda compostelá e percorrerá o centro da capital galega até a Praza dá Quintana, onde ademais haberá actuacións. Cun grupo de gaiteiros á cabeza e o bloque de Queremos Galego liderando, os participantes claman consignas como "A Galiza, en galego" ou "Nas aulas de Galiza queremos Galego".
"A de hoxe será unha manifestación multitudinaria na que a sociedade galega mostrará o seu compromiso coa lingua e a vontade de que se repoña en todos os ámbitos", avisou o portavoz da Mesa Pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira.
En declaracións aos medios antes de empezar, asegurou chegar cos "deberes feitos" grazas ao protocolo 'Lingua vital', unha "alternativa" cidadá que conta con máis de 300 medidas destinadas a "reverter a emerxencia lingüstica".
Até a protesta acudiron representantes políticos, como a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López. Pontón, líder da oposición no Parlamento de Galicia, acusou ao PP dun "acoso e derriba" ao galego durante 17 anos e reclamou un "cambio de rumbo". "O galego non é unha carga", reivindicou.