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Galicia

Rueda ensalza el cumplimiento de "más del 85%" de su programa y pone deberes: "Hay que trabajar más a partir de ahora"

Bajo el lema 'Galicia Goberna', celebrado en Vigo, el titular del Gobierno gallego ha celebrado el cumplimiento de esas medidas

Ep
16/05/2026 14:39
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda
EFE
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El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado el cumplimiento de "más del 85%" del programa electoral con el que los populares se presentaron a los comicios autonómicos de 2024 y del que, este sábado, algo más de dos años después de que repitiesen mayoría absoluta, ha hecho balance en un acto en Vigo.

Bajo el lema 'Galicia Goberna', celebrado en la sede de Afundación de la ciudad olívica, donde se han dado cita unas 400 personas, el titular del Gobierno gallego ha celebrado el cumplimiento de esas medidas, pero también ha instado a los suyos a "trabajar mucho más a partir de ahora"

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Tras la intervención de todos los conselleiros de su equipo de gobierno, a excepción de Diego Calvo, que se encuentra de viaje institucional, Rueda ha utilizado un símil deportivo y, hablando de ciclismo, ha trasladado a los suyos que están "a punto de llegar a las etapas de alta montaña".

"Está muy bien ir de primero, haber terminado tanto hasta ahora, pero lo importante es trabajar mucho más a partir de ahora", ha subrayado el líder del PPdeG.

Ensalzando especialmente las políticas en materia de educación, vivienda y sanidad, Rueda ha reivindicado la "Galicia que gobierna" frente a una oposición a la que ha animado a ser la del 'Sí', "con 'S' de sentidiño e 'i' de impulso".

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