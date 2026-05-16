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Galicia

Hallan el cadáver de un hombre que estaba podando un árbol en Paradela

Ep
16/05/2026 15:02
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Un hombre que se encontraba podando un árbol ha sido hallado sin vida en la tarde de este pasado viernes en Paradela (Lugo).

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, alrededor de las 18.45 de la tarde recibieron un aviso de la Guardia Civil, en la que solicitaban ayuda para rescatar el cuerpo de un hombre que se había caído de una escalera en el lugar de Cabo de Vila, en San Martiño de Castro, Paradela.

Muere un hombre tras caerse de un muro en una zona de difícil acceso mientras podaba en A Laracha

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Concretamente, pedían la participación de medios de rescate para poder sacar al hombre de entre los setos. Hasta allí se movilizaron los bomberos de Sarria.

Finalmente, solo se pudo certificar el fallecimiento. Ahora, se realizará la autopsia para determinar la causa.

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