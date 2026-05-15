Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Rueda insiste en que a Xunta tomará "medidas valentes" fronte ao absentismo e critica a quen nega o "problema"

Europa Press
15/05/2026 15:27
Alfonso Rueda, durante su intervención este sábado en el Polideportivo Paco Chao de O Carballiño, Ourense
Alfonso Rueda, durante una intervención en el Polideportivo Paco Chao de O Carballiño, Ourense
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, subliñou que a Xunta vai adoptar "medidas valentes" fronte ao absentismo e criticou a responsables públicos -sen mencionar nomes- que negan que este "problema" exista.

Foi durante a súa intervención no encontro coa industria alimentaria organizado por Vegalsa-Eroski este venres en Santiago, onde Rueda valorou "a potencia" do grupo e as súas cifras, en crecemento.

Nunha reunión cos subministradores, "a maioría galegos", o titular do Goberno autonómico valorou que se ofrezan "produtos de primeira calidade", o cal situou no contexto da marca 'Galicia Calidade' que impulsa a Xunta. "Aquí fanse as cousas moi ben", incidiu.

La ministra Yolanda Díaz, durante su visita a A Coruña

Yolanda Díaz vigila a Rueda por si comete el "dislate" de montar el organismo para controlar bajas

Más información

Ademais, agradeceu a "colaboración estreita coa Xunta" de Vegalsa-Eroski en obxectivos "estratéxicos" como a estratexia 'Retorna', ao entender que "afortunadamente as tornas cambiaron" e Galicia "necesita man de obra", de aí "facer ese proceso de atraer a xente aquí dunha maneira ordenada". 

Aínda sobre esa "necesidade de atopar persoal, en xeral e en determinadas épocas do ano", o presidente galego apostou por "unha boa xestión dos servizos públicos de emprego, seguir potenciando a formación profesional, os oficios" e referiuse ao absentismo.

"Cando ouzo dicir a algunhas responsables políticas que non é un problema e que cando falamos disto estamos a inventar situacións que non existen e non importan diríalle que non fale connosco, que fale coa xente que contrata", destacou.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites (c) acompañado por el profesor de economía de la USC, Santiago Lago (i) y por el secretario general de Emprego de la Xunta, Pablo Fernández (d)

La patronal gallega fija la meta de bajar entre uno y dos puntos el nivel de absentismo laboral

Más información

Deste xeito, rexeitou "ignorar isto" e chamou a "saber" que a administración ten "moita responsabilidade", polo que "dicir que non pasa nada e seguir deixando que este problema creza non leva a absolutamente nada".

Pola súa banda, comprometeu a adopción de "medidas valentes" pero recoñeceu, a continuación, "que tampouco van funcionar se as persoas que contratan e os traballadores que van todos os días aos seus postos de traballo e que tamén saen prexudicados" non se involucran. En calquera modo, esperou que si "funcione".

Por último, Alfonso Rueda fixo unha breve mención ao acordo con Mercosur e a súa entrada en vigor, para pedir facer "as cousas con sentidiño", tentar "minimizar os inconvenientes e aproveitar as vantaxes que as hai".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Crucero 'Ambition' atracado en el muelle de Trasatlánticos en una visita anterior

Un barco con una epidemia de gastroenteritis a bordo atracará mañana en el puerto de A Coruña
Abel Peña
Real Academia Galega, en la calle Tabernas

A RAG celebra este domingo o seu pleno extraordinario en homenaxe a Begoña Caamaño
Europa Press
Gabri Reigosa e Anxo Iglesias, canda a cascada do parque de Santa Margarida

Dakidarría ou os novos trobadores das Letras Galegas que chegan á Coruña
Noela Rey Méndez
El crucero 'Ambition', durante su confinamiento en el puerto de Burdeos

El crucero confinado por un brote de gastroenteritis hará escala este sábado en A Coruña
Noela Rey Méndez