Rueda insiste en que a Xunta tomará "medidas valentes" fronte ao absentismo e critica a quen nega o "problema"
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, subliñou que a Xunta vai adoptar "medidas valentes" fronte ao absentismo e criticou a responsables públicos -sen mencionar nomes- que negan que este "problema" exista.
Foi durante a súa intervención no encontro coa industria alimentaria organizado por Vegalsa-Eroski este venres en Santiago, onde Rueda valorou "a potencia" do grupo e as súas cifras, en crecemento.
Nunha reunión cos subministradores, "a maioría galegos", o titular do Goberno autonómico valorou que se ofrezan "produtos de primeira calidade", o cal situou no contexto da marca 'Galicia Calidade' que impulsa a Xunta. "Aquí fanse as cousas moi ben", incidiu.
Ademais, agradeceu a "colaboración estreita coa Xunta" de Vegalsa-Eroski en obxectivos "estratéxicos" como a estratexia 'Retorna', ao entender que "afortunadamente as tornas cambiaron" e Galicia "necesita man de obra", de aí "facer ese proceso de atraer a xente aquí dunha maneira ordenada".
Aínda sobre esa "necesidade de atopar persoal, en xeral e en determinadas épocas do ano", o presidente galego apostou por "unha boa xestión dos servizos públicos de emprego, seguir potenciando a formación profesional, os oficios" e referiuse ao absentismo.
"Cando ouzo dicir a algunhas responsables políticas que non é un problema e que cando falamos disto estamos a inventar situacións que non existen e non importan diríalle que non fale connosco, que fale coa xente que contrata", destacou.
Deste xeito, rexeitou "ignorar isto" e chamou a "saber" que a administración ten "moita responsabilidade", polo que "dicir que non pasa nada e seguir deixando que este problema creza non leva a absolutamente nada".
Pola súa banda, comprometeu a adopción de "medidas valentes" pero recoñeceu, a continuación, "que tampouco van funcionar se as persoas que contratan e os traballadores que van todos os días aos seus postos de traballo e que tamén saen prexudicados" non se involucran. En calquera modo, esperou que si "funcione".
Por último, Alfonso Rueda fixo unha breve mención ao acordo con Mercosur e a súa entrada en vigor, para pedir facer "as cousas con sentidiño", tentar "minimizar os inconvenientes e aproveitar as vantaxes que as hai".