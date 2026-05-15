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Galicia

Estrella Galicia se vuelca con el Dépor en el camino al ascenso con una cerveza especial

Bajo el lema “Esta vai polo Dépor”, la marca refuerza su apoyo al equipo coruñés y a su afición en un momento clave de la temporada

Redacción
15/05/2026 11:01
La nueva cerveza del Dépor de Estrella Galicia
La nueva cerveza del Dépor de Estrella Galicia
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Estrella Galicia refuerza su vínculo con A Coruña y el deporte gallego volcándose con el Dépor en su lucha por el posible ascenso, un hito que trasciende lo deportivo y que ya está movilizando a toda la ciudad.

Bajo el lema “Esta vai polo Dépor”, la marca pone el foco en el sentimiento colectivo que se está viviendo, donde cada partido, cada conversación y cada rincón se impregna de un mismo objetivo común. "Cuando el Dépor se juega algo importante, A Coruña se transforma y las calles, los bares y la vida social se alinean en torno al equipo, reforzando una identidad compartida que forma parte del día a día", dicen desde la compañía.

Cajas de cerveza Estrella Galicia

Así saciará A Coruña la sed de ascenso

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Como parte de esta iniciativa, Estrella Galicia ha lanzado una edición especial inspirada en los colores blanquiazules del equipo para mostrar su apoyo al Dépor. Esta edición estará disponible en los locales de hostelería de A Coruña durante las próximas semanas, con el fin de acompañar a las distintas acciones previstas.

Estrella Galicia se une a la pasión deportivista
Estrella Galicia se une a la pasión deportivista

Esta edición especial del Dépor incorpora además una mecánica promocional vinculada a los aficionados. A través de un código QR incluido en el collarín de la botella, los consumidores podrán acceder directamente a un sorteo exclusivo en el que optarán a ganar abonos para la próxima temporada, reforzando así la conexión entre la marca y la afición deportivista.

Cartel de Estrella y el Concello en A Coruña

A Coruña se empieza a vestir de blanquiazul por el Deportivo

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Asimismo, la marca impulsa una campaña de apoyo que busca acompañar y amplificar esa energía con distintas acciones que se desplegarán en puntos emblemáticos de la ciudad, activaciones en hostelería y propuestas especiales coincidiendo con los partidos decisivos. Con esta iniciativa, Estrella Galicia da visibilidad al club y a su afición en un momento clave, reforzando su presencia en el entorno local.

Estrella Galicia se une a la pasión deportivista
Uno de los banderines instalados

Como parte de esta campaña de apoyo incondicional al Dépor, Estrella Galicia entregará unas banderas con la consumición de esta edición especial en los locales de hostelería próximos al estadio de Riazor. Además, la cervecera ha cedido al club sus espacios publicitarios más icónicos, como la torre de control del aeropuerto de A Coruña, y en diferentes localizaciones de las zonas de embarque y de salidas.

Igualmente, ha engalanado diferentes vías de la ciudad con banderolas de apoyo al club.

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