El Hondius a su llegada a las Islas Canarias EFE

El crucero Hondius quedará ya para la historia marcado por el hecho de haber sido el barco en el que se desató una epidemia de hantavirus, que ha acabado con varios fallecidos y con personas ingresadas en el hospital. El trasatlántico, del que ya han desembarcado los viajeros, con destino a sus países de origen para pasar un tiempo prudencial de cuarentena, está ya también regresando a su puerto base, en los Países Bajos, un trayecto en el que este viernes está pasando frente a las costas coruñesas.

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Según páginas de localización de barcos como VesselFinder, el crucero Hondius, que navega bajo la bandera de los Países Bajos, llegó en las últimas horas a la zona costera gallega, y en la mañana de este viernes transita frente al litoral de coruñés, en concreto a la altura de la Costa da Morte.

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El barco, que salió del puerto canario de Granadilla de Abona el pasado lunes tras desembarcar a los pasajeros, tiene previsto llegar a la dársena de Rotterdam el día 18 de mayo, lunes.