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Galicia

El Hondius pasa por A Coruña en su camino a los Países Bajos

El crucero salió el lunes de Granadilla de Abona tras desembarcar a los pasajeros

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
15/05/2026 10:41
El Hondius llega a Tenerife
El Hondius a su llegada a las Islas Canarias
EFE
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El crucero Hondius quedará ya para la historia marcado por el hecho de haber sido el barco en el que se desató una epidemia de hantavirus, que ha acabado con varios fallecidos y con personas ingresadas en el hospital. El trasatlántico, del que ya han desembarcado los viajeros, con destino a sus países de origen para pasar un tiempo prudencial de cuarentena, está ya también regresando a su puerto base, en los Países Bajos, un trayecto en el que este viernes está pasando frente a las costas coruñesas.

ADos técnicas trabajan en un laboratorio en Argentina, que envió a países de África y Europa, entre ellos España, material para la detección del virus

Los negativos de hantavirus podrán empezar a recibir visitas

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Según páginas de localización de barcos como VesselFinder, el crucero Hondius, que navega bajo la bandera de los Países Bajos, llegó en las últimas horas a la zona costera gallega, y en la mañana de este viernes transita frente al litoral de coruñés, en concreto a la altura de la Costa da Morte.

MADRID, 12/05/2026.- Los ministros de Sanidad, Mónica García e Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la rueda de prensa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, han ofrecido tras la reunión mantenida este martes en el Palacio de la Moncloa para analizar la situación provocada por la crisis de hantavirus. EFE/ Chema Moya

Los españoles en cuarentena podrían finalizar su aislamiento en casa en función de su evolución

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El barco, que salió del puerto canario de Granadilla de Abona el pasado lunes tras desembarcar a los pasajeros, tiene previsto llegar a la dársena de Rotterdam el día 18 de mayo, lunes.

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