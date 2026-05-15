Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026, terá praza no barrio onde se criou, o Calvario de Vigo
A xornalista e escritora Begoña Caamaño, a quen se lle dedica o Día das Letras Galegas deste ano, dará nome á nova praza do Calvario, o barrio de Vigo no que se criou.
Anunciouno este venres o alcalde, Abel Caballero, quen sostivo que a autora viguesa "merece memoria eterna", polo que a praza pública que conecta a peonil do Calvario con San Roque levará o seu nome.
Caballero participou na inauguración da exposición 'Begoña Caamaño non Calvario vigués', formada por seis paneis con ilustracións, fotos antigas e textos do libro 'A meniña que perdeu un zapato na lama' de Ramón Nicolás, editado por Galaxia, no que o autor recupera a infancia da homenaxeada.
A mostra está comisariada por Ramón Nicolás e coordinada por Xesús Domínguez, con deseño e maquetación de Hayat Husein e ilustracións de Carlos Gallego, quen asina tamén a parte gráfica do libro.
Para a exposición, situada na propia peonil do Calvario, contouse co arquivo fotográfico da asociación de veciños do barrio, o Arquivo Begoña Caamaño e o Arquivo da Editorial Galaxia.
A mostra invita a percorrer a memoria privado e colectiva de Begoña Caamaño a través dos lugares, lecturas e experiencias que definiron a súa relación co Calvario.
Fotografías históricas, documentos, ilustracións e textos axudan a reconstruír o Vigo da segunda metade do século XX que ela coñeceu de nena.
Caballero referiuse a Caamaño como "unha muller extraordinaria e cunha capacidade literaria fantástica".
No Calvario, dará nome a unha "nova praza fermosísima" entre a rúa Urzáiz e a rúa San Roque. "Queremos que permaneza na memoria para sempre", dixo o rexedor vigués.
Xosé Manuel Soutullo, director de Galaxia, explicou que a exposición foi pensada para achegar a figura de Begoña Caamaño aos veciños do Calvario, que foi o seu espazo vital ata os doce anos.
Ramón Nicolás trasladou a súa ilusión pola homenaxe á autora, que considera "un agasallo", e pola colaboración do alumnado do IES Castelao.
Beatriz Caamaño, irmá da homenaxeada, puxo en valor o traballo que fixo posible a exposición e o libro, e destacou a importancia de que as novas xeracións coñezan a figura e a obra de Begoña.
O pasado mes de marzo, o BNG solicitou ao Concello que a homenaxeada polas Letras Galegas dese nome a unha praza nese barrio vigués. Os nacionalistas tamén propuxeron que se lle concedese a medalla de ouro da cidade, pero esa petición non prosperou.