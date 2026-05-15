Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

A RAG celebra este domingo o seu pleno extraordinario en homenaxe a Begoña Caamaño

O evento  poderá seguirse en directo na web dá RAG e na súa canle de Youtube

Europa Press
15/05/2026 16:01
Real Academia Galega, en la calle Tabernas
Real Academia Galega, en la calle Tabernas
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

A Real Academia Galega (RAG) celebra este domingo, no Teatro Principal de Santiago, o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas, que se dedica nesta ocasión a Begoña Caamaño (1964-2014), xornalista, escritora e activista.

O acto central do 17 de mayo, que comezará as 12.00 horas e será de entrada libre ata completar a capacidade, contará con alocucións académicas sobre a figura e obra de Caamaño a cargo de Ana Romaní, Marilar Aleixandre e Víctor F. Freixanes. O presidente da institución, Henrique Monteagudo, pechará a sesión, á que lle poñerá música Sofía Espiñeira.

Os trens de Renfe dan visibilidade ao Día das Letras Galegas e a cultura de Galicia

Más información

A celebración, organizada con apoio do Concello de Santiago, a Xunta e o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, poderá seguirse tamén en directo na web dá RAG (academia.gal) e na súa canle de Youtube.

A RAG lembra que a "gran festa da cultura galega" naceu en 1963 e que entón se elixiu como homenaxeada a Rosalía de Castro, "autora fundacional das letras galegas contemporáneas". Isto fíxose coincidindo co centenario da publicación de 'Follas Novas'.

O uso do idioma galego centrará o pleno do Parlamento posterior á celebración do Día das Letras

Más información

"Un ano despois nacía en Vigo Begoña Caamaño, a protagonista deste 17 de maio", remarca a institución académica que subliña a súa faceta como escritora, alén de xornalista e activista, ata o seu falecemento debido a un cancro cando acababa de cumprir os 50 anos.

"Pero as dúas novelas que publicou, 'Circe ou ou pracer do azul' (2009) e 'Morgana en Esmelle' (2012), merecen un lugar salientable nas letras galegas contemporáneas, tanto polo seu talle literario e lingüístico como pola súa capacidade de reflexión sobre grandes temas universais", remarca a institución académica, que celebrou distintas actividades e propostas para todas as idades para lembrar a súa figura.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Crucero 'Ambition' atracado en el muelle de Trasatlánticos en una visita anterior

Un barco con una epidemia de gastroenteritis a bordo atracará mañana en el puerto de A Coruña
Abel Peña
Real Academia Galega, en la calle Tabernas

A RAG celebra este domingo o seu pleno extraordinario en homenaxe a Begoña Caamaño
Europa Press
Gabri Reigosa e Anxo Iglesias, canda a cascada do parque de Santa Margarida

Dakidarría ou os novos trobadores das Letras Galegas que chegan á Coruña
Noela Rey Méndez
El crucero 'Ambition', durante su confinamiento en el puerto de Burdeos

El crucero confinado por un brote de gastroenteritis hará escala este sábado en A Coruña
Noela Rey Méndez