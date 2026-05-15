A RAG celebra este domingo o seu pleno extraordinario en homenaxe a Begoña Caamaño
O evento poderá seguirse en directo na web dá RAG e na súa canle de Youtube
A Real Academia Galega (RAG) celebra este domingo, no Teatro Principal de Santiago, o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas, que se dedica nesta ocasión a Begoña Caamaño (1964-2014), xornalista, escritora e activista.
O acto central do 17 de mayo, que comezará as 12.00 horas e será de entrada libre ata completar a capacidade, contará con alocucións académicas sobre a figura e obra de Caamaño a cargo de Ana Romaní, Marilar Aleixandre e Víctor F. Freixanes. O presidente da institución, Henrique Monteagudo, pechará a sesión, á que lle poñerá música Sofía Espiñeira.
A celebración, organizada con apoio do Concello de Santiago, a Xunta e o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, poderá seguirse tamén en directo na web dá RAG (academia.gal) e na súa canle de Youtube.
A RAG lembra que a "gran festa da cultura galega" naceu en 1963 e que entón se elixiu como homenaxeada a Rosalía de Castro, "autora fundacional das letras galegas contemporáneas". Isto fíxose coincidindo co centenario da publicación de 'Follas Novas'.
"Un ano despois nacía en Vigo Begoña Caamaño, a protagonista deste 17 de maio", remarca a institución académica que subliña a súa faceta como escritora, alén de xornalista e activista, ata o seu falecemento debido a un cancro cando acababa de cumprir os 50 anos.
"Pero as dúas novelas que publicou, 'Circe ou ou pracer do azul' (2009) e 'Morgana en Esmelle' (2012), merecen un lugar salientable nas letras galegas contemporáneas, tanto polo seu talle literario e lingüístico como pola súa capacidade de reflexión sobre grandes temas universais", remarca a institución académica, que celebrou distintas actividades e propostas para todas as idades para lembrar a súa figura.