Xunta e axentes sociais forman a Mesa de Diálogo contra o absentismo
Políticas activas de emprego ou competitividade serán outros dos asuntos que se abordarán
A Xunta de Galicia e os principais axentes sociais puxeron en marcha formalmente a nova Mesa do Diálogo Social de Galicia, un órgano permanente de concertación destinado a abordar de forma conxunta os principais desafíos do mercado laboral galego
. A constitución oficial tivo lugar este xoves na Delegación Territorial da Xunta en Pontevedra. O encontro estivo presidido polo conselleiro de Emprego, José González, acompañado polo secretario xeral técnico da Consellería, Joaquín Macho, e o secretario xeral de Emprego, Pablo Fernández.
Tamén participaron representantes sindicais e empresariais, entre eles a secretaria xeral de CCOO Galicia, Amelia Pérez; o secretario xeral de UXT Galicia, Cristóbal Medeiros e o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites.
O conselleiro de Emprego sinala que o funcionamento deste organismo estará baseado nun proceso “aberto”
Con esta constitución iníciase unha nova etapa para o diálogo institucional entre a Xunta e os axentes sociais, baixo un marco estable e regulado orientado a acordar medidas sobre emprego, competitividade empresarial e benestar laboral.
Segundo explicou José González, o funcionamento da mesa estará baseado nun proceso “aberto”, no que calquera das partes poderá expor novas propostas para a súa análise e posible aplicación inmediata.
Durante a reunión quedaron constituídas tanto a Comisión Delegada da Mesa do Diálogo Social como as mesas sectoriais de Economía e Industria e de Emprego.
Nesta última xa se aprobou a creación dun grupo de traballo para mellorar o benestar laboral e reducir o impacto do absentismo en Galicia.
Iniciarán unha rolda de traballo na busca de solucións “con pleno respecto aos dereitos dos traballadores”
Entre os asuntos que abordarán estes órganos figuran as políticas activas de emprego, especialmente as relacionadas coa formación; a competitividade de sectores estratéxicos como o naval, a automoción e a enerxía; así como a igualdade laboral, a prevención de riscos e a saúde no traballo. Un dos eixos prioritarios do novo proceso de diálogo será precisamente o absentismo laboral.
A Xunta e os axentes sociais iniciarán unha rolda de traballo para buscar solucións “desde unha visión integral e con pleno respecto aos dereitos das persoas traballadoras”, segundo destacou o conselleiro.
O obxectivo, precisou González, é avanzar en medidas preventivas, mellorar as contornas laborais e reforzar a coordinación entre os distintos sistemas implicados, tanto sanitarios como administrativos.
A estratexia desenvolverase mediante unha folla de ruta tripartita baseada no consenso e a cooperación institucional.
Primeiras reunións
A próxima semana comezarán as primeiras reunións da Mesa de Emprego, centradas en cuestións como a prevención de riscos laborais, a saúde no traballo e a redución do absentismo.
Neses encontros presentarase, un informe elaborado por expertos das universidades de Santiago e Vigo sobre a situación do absentismo laboral en Galicia.
Así mesmo, está prevista a participación de responsables da Consellería de Sanidade, especialistas en medicina do traballo e profesionais da prevención laboral para a elaboración dun Plan integral de mellora do benestar laboral e redución do impacto do absentismo.
Incapacidades
No ámbito sanitario, González asegurou que a Xunta continuará impulsando medidas para mellorar a xestión das incapacidades temporais dentro das súas competencias. Entre elas, destacou o reforzo da inspección sanitaria do Sergas para axilizar os procedementos relacionados con baixas de longa duración.
Tamén anunciou cambios nos protocolos de colaboración coas mutuas laborais para reducir trámites burocráticos e acelerar os procesos asistenciais.
Como exemplo, sinalou que as mutuas deixarán de necesitar autorizacións independentes para cada proba diagnóstica e poderán operar cunha autorización única para todas as probas necesarias durante o proceso médico, mantendo sempre a supervisión final do sistema público de saúde.
No Debate da Autonomía, o presidente Alfonso Rueda anticipara un programa “integral” que incluíu a creación de unidades especializadas de atención e control das baixas vinculadas con enfermidades musculoesqueléticas ou de “psiquiatría menor”, as máis frecuentes, co obxectivo de servir de “apoio” aos médicos de familia que as xestionan.
Tamén anticipou o “reforzo do papel das mutuas” na revisión das incapacidades temporais, cuestión na que se reafirmou nunha entrevista na que rememorou que tamén se “estenderá” o traballo de seguimento das unidades itinerantes xa activadas e que analizaron a situación en Ferrol, A Coruña-Cee, Santiago-Barbanza e Lugo-A Mariña e Monforte.
“Continuarán gradualmente e seguirán polos sitios (as áreas pendentes) onde haxa máis problema”, resolveu.