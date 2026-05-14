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Galicia

Un fin de semana invernal que da paso a una semana con ambiente veraniego 

En las próximas horas se extenderán las lluvias por el paso de un frente atlántico 

Europa Press
14/05/2026 18:21
fuertes lluvias
Este fin de semana se esperan lluvias en Galicia 
EC
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Meteored y eltiempo.es anticipan un fin de semana inestable, marcado por las precipitaciones, el viento y un "ambiente plenamente invernal". Pero, han avanzado que las temperaturas se recuperarán la próxima semana, con máximas por encima de los 30ºC en numerosos puntos del país y hasta 35ºC en zonas del sur.

Los meteorólogos de Meteored indican que, en las próximas horas, las lluvias se extenderán por el norte peninsular debido al paso de un frente atlántico que cruzará el tercio norte, que dejará precipitaciones en Galicia.

Además, las temperaturas bajarán en el norte y el viento de poniente soplará con rachas fuertes en Galicia. La cota de nieve se situará entre los 1.400 y 1.600 metros. 

Este viernes, día de San Isidro, las lluvias podrán ser fuertes en zonas del extremo norte tras el paso de un frente y la llegada de una masa de aire ártico por el norte peninsular. 

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Un fin de semana con frío 

Con la llegada del fin de semana, se registrarán las temperaturas más bajas del episodio, en un contexto aún marcado por la inestabilidad en el norte peninsular. 

El domingo, el paso del extremo de un frente dejará cielos nubosos en el tercio norte, con algunas precipitaciones y nevadas a partir de los 1.500 metros en los Pirineos.  

Por su parte, Meteogalicia registra un ligero descenso en las mínimas que llegarán a los 10 y 11 grados, con unas máximas de 17 para este fin de semana en A Coruña. Además, indican que habrá precipitaciones durante todo el sábado 

Ambiente veraniego para la próxima semana

Desde eltiempo.es añaden que el sábado las máximas ascenderán de forma generalizada, pero las mínimas bajarán. Lo mismo sucedería el domingo, aunque durante esta jornada también se podrían dar chubascos y tormentas aisladas en el norte, interior y este, especialmente en los sistemas montañosos.

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No obstante, esta situación tendrá las horas contadas ya que las temperaturas comenzarán a subir y, de cara a la próxima semana, el portal señala que el ambiente podría ser veraniego ya en muchas zonas, con valores muy por encima de lo normal.

De cara al final de la semana, aún con incertidumbre, parece que una masa de aire cálido continuaría sumando grados por lo que, si se cumplen las previsiones, el final de la próxima semana podría ser un anticipo veraniego en casi todo el país.

Meteogalicia avizora para A Coruña unas máximas de 28 grados para el final de la semana entrante con mínimas de 12 grados. 

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