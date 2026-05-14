Os trens de Renfe dan visibilidade ao Día das Letras Galegas e a cultura de Galicia
Os repousacabezas reflicten unha frase entrecomillada da escritora e xornalista Begoña Caamaño
Os trens de Renfe locen este mes nos repousacabezas dos seus asentos a imaxe institucional do Día das Letras Galegas para homenaxear a figura da escritora e xornalista Begoña Caamaño e dar visibilidade á cultura e a lingua de Galicia.
Renfe e a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude colaboran desde o ano 2017 nesta iniciativa de promoción das Letras Galegas.
Os repousacabezas reflicten a frase entrecomillada de Begoña Caamaño "o lugar desde o que miramos o mundo", acompañada polo lema 'Unha lingua de culturas infinitas', ambos os escritos en galego.
Durante todo o mes esa imaxe institucional do Día das Letras Galegas viaxará nos trens de alta velocidade que realizan traxectos de Media Distancia e Avant entre A Coruña, Santiago e Ourense; e entre Vigo, Santiago e A Coruña.
Ademais, expoñeránse os carteis gañadores do Concurso dás Letras Galegas 2026, correspondente á categoría de educación secundaria, nos espazos de información ao viaxante.