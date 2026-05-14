La Xunta constituye la mesa de diálogo social para afrontar los retos del mercado laboral

La mesa de diálogo servirá para hablar sobre el bienestar laboral Archivo El Ideal Gallego

La Xunta de Galicia ha constituido este jueves en Pontevedra la mesa del diálogo social, un espacio en el que pretende abordar con todos los agentes sociales los principales retos del mercado laboral gallego.

A la constitución formal de esta mesa de negociación, presidida por el conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, han acudido representantes de la patronal y de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.

González ha indicado que este espacio pretende ser un marco "estable y regulado" en el que hablar "sin cortapisas", entre otras cuestiones, sobre la mejora de las condiciones de bienestar laboral y la reducción del impacto del absentismo.

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A ellas se sumarán las políticas activas de empleo -con especial atención a la formación-, la competitividad empresarial en los sectores naval, automoción y energía, la igualdad laboral o la prevención de riesgos laborales.

"Es un proceso abierto en el que en cualquier momento cualquiera de las partes podrá ir aportando propuestas y, si son aplicables, empezar a trabajar en ellas lo antes posible", ha explicado el titular de la cartera de empleo en el gobierno gallego.

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Con respecto al absentismo, una cuestión polémica que fue criticada abiertamente por los sindicatos, el conselleiro ha indicado que la mesa abordará esta realidad desde una visión integral y con el "máximo respeto" a los derechos de los trabajadores.

Así, en la "hoja de ruta" figura avanzar en medidas de prevención y mejora de los entornos laborales, en la coordinación de los sistemas, en la capacidad de respuesta sanitaria y en la gestión administrativa de los procesos de incapacidades temporales.

A este respecto, José González ha avanzado que la Xunta reforzará la inspección sanitaria del Sergas para evitar situaciones como la detectada en la Seguridad Social.

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En ella, según el conselleiro de Empleo, se registra actualmente un incremento "muy notable" en el tiempo de resolución de las bajas de más de un año de duración, algo que ha achacado directamente a la falta de inspectores.

González ha aludido además a la modernización de los protocolos que regulan la colaboración con las mutuas en los procesos de control y gestión para reducir la burocracia, agilizar los trámites y hacer el procedimiento más resolutivo.

En la reunión participaron, entre otros representantes, la secretaria general de CC.OO en Galicia, Amelia Pérez; el secretario general de UGT, Cristóbal Medeiros; o el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites.

Mientras que los representantes sindicales no han querido hacer declaraciones al término de la reunión, Vieites sí ha atendido a los periodistas y ha celebrado que se establezca en Galicia un diálogo social "normativizado".

"Será un diálogo social constructivo en el cual trabajar, evaluar y decidir cosas que realmente después se puedan implantar", ha señalado el portavoz de la patronal.

El presidente de la CEG confía en que esta mesa sirva para evaluar "con rigor" la situación del mercado laboral y poder tomar las decisiones "oportunas" para mejorarlo "sin perder los derechos que tienen los trabajadores".