Galicia es una comunidad pionera en materia de prevención del suicidio en adolescentes con el programa ‘YAM’

Díaz, ayer, durante su entrevista con Efe Lavandeira Jr (Efe)

Galicia ha revolucionado la prevención del suicidio entre adolescentes con ‘YAM’, un programa sueco que aplica de forma pionera desde 2024 y despierta el interés de otras autonomías por su efectividad para reducir la ideación suicida con debates y juegos de rol en las aulas para que sean los propios alumnos quienes hablen de salud mental.

‘YAM’, que deriva de las siglas de Juventud Consciente de la Salud Mental en inglés, fue desarrollado por el Instituto Karolinska sueco y logra reducir un 50% los intentos de suicidio y la ideación suicida grave, según un ensayo clínico realizado en la Unión Europea.

Galicia, segunda comunidad con más índices de suicidio –en todas las edades–, decidió empezar a aplicar este plan estandarizado y avalado por la Organización Mundial de la Salud en el curso 2023-24 y, cuando finalice el actual año escolar, habrán pasado por él más de 15.000 alumnos de tercero de ESO de centros públicos, concertados y privados.

“Es un método diferente porque no consiste en una charla académica reglada, que va una persona y echa un rollo, sino que el éxito de este programa es que se trata de una formación colaborativa”, explicó la subdirectora de Atención a la Salud Mental del Sergas, Almudena Díaz.

El programa es impartido por instructores formados por Karolinka que moderan las dinámicas en el aula sin presencia de profesores u otro personal del centro para fomentar un clima de confianza entre los alumnos y que se expresen con libertad.

“El instructor nunca juzga, solo escucha y a veces pregunta para fomentar la reflexión”, señaló Díaz, que resume la dinámica en “lo que pasa en el ‘YAM’, se queda en el ‘YAM’”.

Si se detecta alguna situación grave se comunica al centro, para lo que existe el ‘helper’, un ayudante que permanece atento a las reacciones de los alumnos.

Durante cinco sesiones, los adolescentes debaten sobre qué es la salud mental, se les plantean dilemas con escenarios inventados que podrían ocurrir en su día a día, participan en juegos de rol con situaciones de estrés y crisis –en este punto se introduce la ideación suicida– y reciben recursos donde acudir en caso de necesidad y para mejorar su bienestar emocional.