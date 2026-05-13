Los centros tecnológicos captaron 49 millones de euros para innovación en sectores punteros para la economía gallega

Una persona trabajando en el Cetim de Culleredo Archivo El Ideal Gallego

Los centros tecnológicos captaron 49 millones de euros para I+D+i en 2025, unos resultados que "refuerzan su papel fundamental en el avance de la Galicia Calidade", según apuntó este miércoles el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante la presentación de resultados de estas entidades.

AIMEN, ANFACO-CYTMA, CETIM, CTAG, GRADIANT e ITG, que conforman la Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (Atiga), lograron 33 millones en convocatorias nacionales y autonómicas y 16 millones en fondos europeos. Además, alcanzaron unos ingresos conjuntos de 117,8 millones de euros.

Durante el acto, Román Rodríguez resaltó la capacidad de los centros tecnológicos gallegos para captar fondos en convocatorias altamente competitivas a nivel europeo, nacional y autonómico. Además, subrayó el papel de estos agentes en la dinamización de la innovación empresarial, colaborando como socios del tejido productivo en proyectos estratégicos.

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Además del impacto económico de los centros tecnológicos integrados en Atiga, contribuyen al desarrollo social, dando empleo a cerca de 1.900 personas de 36 nacionalidades, con más de 500 proyectos de I+D+i cada año.

Por último, el conselleiro señaló la contribución de estos centros "a la internacionalización de la I+G+i", aumentando su peso entre las entidades gallegas en el programa marco de I+D+i comunitario y situando a Galicia como líder en España en retornos obtenidos en ámbitos como industria y mantenimiento y ocupando una posición destacada en temáticas como seguridad civil.

Proyectos

Como ejemplos de los avances de los centros tecnológicos, AIMEN coordinó desde O Porriño el proyecto europeo CAELESTIS para avanzar de cara a una aviación más limpia y con menores emisiones. ANFACO-CYTMA desarrolló en Vigo el primer prototipo industrial para la producción inteligente de microalgas y CETIM, ubicado en Culleredo, validó en distintas zonas de Europa tecnología propia para mitigar los efectos del cambio climático en el ciclo del agua.

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Por su parte, el CTAG, centro situado en O Porriño, impulsó un servicio piloto de shuttle autónomo y eléctrico como solución de movilidad inteligente en el Campus de Vigo y GRADIANT, situado en Vigo, lideró Blossom, un proyecto orientado al diseño de sistemas fotónicos autónomos, ultraeficientes y de bajo consumo, con aplicación directa en inteligencia artificial, telecomunicaciones y sector aeroespacial.

ITG desarrolló desde A Coruña para Abanca una solución avanzada de prevención de incendios forestales basada en hangares robotizados con drones autónomos e instalada en tres puntos críticos de Galicia con elevado riesgo de incendios.