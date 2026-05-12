Rueda confía en que la ley de educación digital se enriquezca y entre en vigor en enero

Alfonso Rueda, durante un Pleno de la Cámara gallega Lavandeira Jr (Efe)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mostró este martes su confianza en que la futura ley de educación digital que prepara el Gobierno gallego pueda recibir "muchas aportaciones" cuando pase el trámite parlamentario, hacia finales de año, de modo que pueda entrar en vigor en enero del próximo año.

Rueda participó en la presentación del anteproyecto de ley a profesionales del sector en el CEIP Agro do Muíño, en Ames, acompañado por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y distintos cargos de ese departamento autonómico.

La directora de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, fue la encargada de detallar las novedades -ya conocidas- que contiene la futura ley.

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De este modo, incidió en que la nueva norma, que será una ley educativa y no de uso de herramientas tecnológicas, regulará el uso colectivo de estas aplicaciones en los primeros cursos de infantil y de primaria, y establecerá el uso individual a partir de 5º de primaria (10 años).

A partir de esta edad, además, los alumnos contarán con una identidad digital con cuentas corporativas oficiales y seguras con el fin de proteger la intimidad de los menores.

La nueva norma establecerá unos canales formales de comunicación entre los centros y las familias; prohibirá a docentes y alumnos grabar las clases y difundir a través de redes sociales sus contenidos, así como exámenes o trabajos de clase.

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Otra de las medida pasa por regular el uso de la IA, que acompañará a los docentes, pero no los sustituirá en ningún caso; el uso del teléfono móvil seguirá estando prohibido y se autorizará un uso pedagógico a partir de 3º de ESO (14 años).

Fernández destacó, además, que la futura ley regulará los exámenes virtuales mediante el empleo de sistemas biométricos de identificación; establecerá obligaciones sobre la desconexión digital, "porque saber usar la tecnología es saber parar", dijo; y también reconocerá la figura del profesorado como autoridad pública en el ámbito digital.

El presidente gallego se felicitó por que Galicia vaya a ser la primera comunidad en legislar sobre esta materia en la escuela pública y ha confiado en que muchas otras puedan seguir el ejemplo una vez que la ley esté en vigor.

Añadió que el Gobierno gallego debe todavía enviar la norma a la Cámara autonómica, donde será debatida por los grupos en sus distintos trámites, en los que ha dicho que espera que reciba muchas aportaciones ya que la materia de que trata es "muy dinámica".

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"La ley tiene que ser una realidad, espero, antes de que finalice el año", señaló Rueda, que confía en que entre en vigor en enero del 2027.

El jefe del Ejecutivo autonómico afirmó que el debate entre "más digital o menos digital" tuvo más virulencia de la que tiene en la actualidad y destacó que si se pregunta a los alumnos, estos dicen que quieren una combinación de los dos modelos, porque ambos son "útiles, necesarios e imprescindibles".

Rueda afirmó que la tecnología "no atrofia el talento", sino que bien usada lo potencia; por lo que esta nueva ley educativa lo que pretende es "enseñar, proteger y acompañar" a los alumnos, a los docentes y a las familias.

El alcalde de Ames, Blas García (PSdeG), que reconoció el trabajo de la Xunta en el ámbito educativo en el municipio, mostró su confianza en que la nueva ley ayude a superar vacíos legales actuales, a que los profesionales trabajen con garantías y a que se proteja a los alumnos y a sus familias.

También intervino en el acto Carmen Liñares, directora del colegio, que insistió en la necesidad de hacer un uso responsable de la tecnología en los centros escolares.