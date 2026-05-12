La Xunta eleva a la UE sus alegaciones al cambio del reglamento de costas

Vázquez, antes de su comparecencia de este martes sobre las gestiones de la Xunta con la UE Xoán Rey (Efe)

La Xunta da “otro salto” al trasladar a la Comisión Europea (CE) las alegaciones que presentó contra la modificación del reglamento general de costas, informó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

En rueda de prensa, la titular del departamento recordó los argumentos del Gobierno gallego en contra de dicho cambio, por los que alegó “en tiempo y forma”, antes del 15 de abril.

Unas alegaciones que, incidió, iban acompañadas por un estudio económico sobre el eventual impacto de la modificación del reglamento, “realizado dentro del seno del grupo de trabajo” que conformó la Xunta.

“Estuvimos presentes en Europa” y “fue la propia Comisión Europea la que nos pidió más datos”, aseveró Ángeles Vázquez. “No nos fiamos en absoluto de lo que está haciendo Transición Ecológica”, agregó.

En este sentido, criticó que el Ministerio “se sigue negando a debatir con las comunidades”, que rechazan ser “meros invitados de piedra” en este proceso. Vázquez avisó de la “gran inseguridad jurídica” en el marco de la “singularidad” de Galicia, con sus 2.500 kilómetros de costa.

Añadió que el Ejecutivo central “mintió” a la Comisión cuando dijo que “estaba en contacto directo con las comunidades”.

Procedimiento de infracción

Por su parte, destacó que el procedimiento de infracción “afecta a leyes –en alusión a la de costas– y no a reglamentos”, por lo que “no tiene sentido lo que se está haciendo”.

En contra de poner “una tirita en vez de coser la herida”, la conselleira ha alertado de la “contradicción” que generará el reglamento cambiado tal y como pretende el Gobierno en relación con la ley, que permite “una cosa” que el segundo “prohíbe”.

Al respecto, puso el ejemplo del límite a concesiones que la ley “permite” y la restricción de prórrogas que la norma “reconoce”. Asimismo, el cambio que impulsa el Ministerio, reprobó, “impone procedimientos que en la ley ni siquiera existen”.

“Estamos en un Estado de derecho. No puede tener cabida este retorcimiento de forma espuria”, alertó la titular de Medio Ambiente de la Xunta, apelando el “principio de jerarquía normativa” y en contra de la “arbitrariedad”.

“Las empresas no saben a qué atenerse y las administraciones no tenemos certidumbre”, apostilló.

Desde su punto de vista, “esta pretendida reforma jurídica lo que va a traer es un aluvión de recursos judiciales que van a acabar en los tribunales y va a ser una auténtica sinrazón”.

Frente a este “serio riesgo” de litigiosidad, la conselleira se refirió a las conserveras “asentadas en Galicia que pidieron la ampliación de su concesión en tiempo y forma” y para las que “el Gobierno central dejó en un cajón 4-5 años” el trámite.

“Lo que viene a insinuar este reglamento es que si hay un litigio somos las comunidades las que tenemos que pagar y a eso no estamos dispuestos”, remarcó a renglón seguido la titular de la Consellería.

Invasión de competencias

Aludiendo también a astilleros, negocios de hostelería y de la cadena mar-industria, entre otros, reiteró que el cambio “invade competencias reconocidas” y que “el impacto es brutal”, pues “si ya había poco barullo, ahora se incluye” algo que para la Xunta es “intocable”: la acuicultura, indicó Vázquez.

A mayores, mostró su oposición a que “este reglamento pretende que los informes estatales vuelvan a ser vinculantes” y no lo ha visto “serio”.

En cuanto a “la parte económica”, recordó el estudio realizado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) con “cifras que –ahora– va a conocer la Comisión”.

“Pedimos respeto a las instituciones. El litoral no es solo un espacio físico, también de actividad y lleno de vida”, subrayó la conselleira.

Por último, respecto a los plazos que maneja el Ejecutivo central, constató que “hay una pretensión que se hizo pública a través de los medios: reformar este reglamento y que entrase en vigor antes del verano”.

Control de salinidad

Por otra parte, la directora do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), Covadonga Salgado, avanzó que está prevista la instalación de cinco nuevas estaciones de control de salinidad y temperatura en la costa gallega.

En la Comisión de Pesca del Parlamento gallego, la responsable del Intecmar informó de la próxima instalación de tres sondas en A Pasaxe, Baldaio y Pontedeume.

Además, indicó que están en estudio de campo otros dos dispositivos en Lira y Cabo de Cruz. El proyecto ‘Redecos’ para la instalación de estas sondas se inició en 2022.

En la primera fase, se adquirieron tres sondas para Lombos do Ulla, Miño y Barallobre. Ya en 2025, esta iniciativa se amplió con doce nuevos dispositivos, a los que ahora se sumarán otros cinco, hasta alcanzar la veintena.